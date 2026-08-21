Ιός του Δυτικού Νείλου: Τα συμπτώματα για να καταλάβετε ότι έχετε μολυνθεί – Πότε να πάτε επειγόντως στον γιατρό

Ανησυχητική αύξηση έχουν σημειώσει τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία δεδομένου ότι τα κουνούπια που τον μεταδίδουν, μας τσιμπούν κατ’ επανάληψιν όλους. Οι αρμόδιες αρχές, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων εντείνουν τα μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μολύνει ολοένα περισσότερους ανθρώπους στη χώρα μας, με τον Εθνικό Οργανισμό Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) να εκδίδει σήμερα (21.08.2026) νέα προειδοποίηση για να λάβουμε μέτρα προστασίας από αυτόν. Η πιο επιβαρυμένη περιοχή της χώρας είναι η Ανατολική Αττική όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΥ, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 157 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σήμερα (21.08.2026).

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Όπως εξηγούν ειδικοί τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (CDC) στην Ατλάντα, ο ιός του Δυτικού Νείλου σε πολλούς ανθρώπους δεν προκαλεί κανένα απολύτως σύμπτωμα. Σε άλλους όμως προκαλεί ήπια νόσο και σε κάποιους (λίγους) προκαλεί σοβαρή ασθένεια η οποία μπορεί να κοστίσει ακόμα και τη ζωή.

Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και για την αντιμετώπιση του προβλήματος πραγματοποιούνται καθημερινά ψεκασμοί στους δήμους της περιοχής, όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός σοβαρών περιστατικών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα περισσότερα κρούσματα έχουν καταγραφεί στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος (Λούτσα) με 14 περιστατικά, στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 11, στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με 9, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Αγίας Παρασκευής με 6 κρούσματα, Παλλήνης και Χαλανδρίου με 5 κρούσματα ο καθένας και η Γλυφάδα με 4.

Πότε αρχίζουν τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν αναπτύξουμε συμπτώματα, αυτά συνήθως θα εκδηλωθούν 2 έως 6 ημέρες μετά από το τσίμπημα από ένα μολυσμένο κουνούπι. Μπορεί όμως να εκδηλωθούν έως και 14 ημέρες αργότερα, αν και αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά.

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Ειδικά στους ανθρώπους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν να εκδηλωθούν. Ωστόσο, στο σχεδόν 80% των περιπτώσεων, ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα.

Πώς εκδηλώνεται η ήπια νόσος

Από τα υπόλοιπα κρούσματα, ένα ποσοστό λίγο κάτω από 20% παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης, ήτοι:

Πυρετό με πονοκέφαλο

Πόνους στο σώμα (μυαλγίες)

Πόνους στις αρθρώσεις

Κόπωση

Αδυναμία

Οι ασθενείς μπορεί επίσης να παρουσιάσουν γαστρεντερικά συμπτώματα (π.χ. έμετο ή διάρροια), καθώς και παροδικό εξάνθημα στο δέρμα.

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια νόσο θα αναρρώσουν πλήρως. Ωστόσο η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν για εβδομάδες ή μήνες.

Τι συμπτώματα προκαλεί η σοβαρή νόσος

Λιγότερο από το 1% των ανθρώπων που μολύνει ο ιός του Δυτικού Νείλου αναπτύσσουν σοβαρή νόσο. Η νόσος αυτή αποκαλείται νευροδιηθητική, επειδή προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Το σύστημα αυτό αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Όταν ο ιός του Δυτικού Νείλου προκαλέσει νευροδιηθητική νόσο, αυτή μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, μηνιγγίτιδας κ.λπ. «Εγκεφαλίτιδα» σημαίνει φλεγμονή στον εγκέφαλο. «Μηνιγγίτιδα» σημαίνει φλεγμονή στις προστατευτικές μεμβράνες (λέγονται μήνιγγες) που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Τα συμπτώματα που προκαλεί η σοβαρή νόσος μπορεί να είναι:

Υψηλός πυρετός

Έντονος πονοκέφαλος

Δυσκαμψία στον αυχένα

Λήθαργος

Αποπροσανατολισμός

Τρόμος (δηλαδή τρέμουλο)

Σπασμοί

Μυϊκή αδυναμία

Απώλεια όρασης

Μούδιασμα

Παράλυση

Ο ασθενής μπορεί ακόμα να πέσει σε κώμα. Σε κάθε περίπτωση, η σοβαρή νόσος χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Η ανάρρωση από αυτήν μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ή και μήνες. Μερικές φορές αφήνει μόνιμα νευρολογικά προβλήματα. Στο περίπου 10% των περιπτώσεων, η νευροδιηθητική μορφή της σοβαρής λοίμωξης από τον ιό αποβαίνει μοιραία.

Πότε να πάτε στον γιατρό

Οι ειδικοί των CDC τονίζουν πως πρέπει να ζητήσετε αμέσως την συμβουλή ενός γιατρού εάν σας τσιμπήσουν κουνούπια και μερικές μέρες αργότερα παρουσιάσετε:

Υψηλό πυρετό

Δυσκαμψία στον αυχένα

Μυϊκή αδυναμία

Νοητική σύγχυση ή

Τρέμουλο

Τριπλάσιος κίνδυνος μετά τα 65 έτη

Υπενθυμίζεται πως δεν υπάρχουν ειδικά φάρμακα για τη λοίμωξη που προκαλεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Επιπλέον, ο κίνδυνος σοβαρής μορφής της λοίμωξης είναι τριπλάσιος στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών.

Αυξημένο κίνδυνο να την εκδηλώσουν διατρέχουν επίσης οι άνθρωποι με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ. μεταμοσχευθέντες, ασθενείς με αυτοάνοσες ή φλεγμονώδεις παθήσεις, ασθενείς που κάνουν θεραπεία για καρκίνο) και οι πάσχοντες από ορισμένα χρόνια νοσήματα όπως:

Διαβήτη

Υπέρταση

Νεφρική νόσο (νεφροπάθεια)

Αναμένεται αύξηση των κρουσμάτων

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) χτυπά καμπανάκι και ενημερώσει ότι καταγράφεται μεγάλος αριθμός κρουσμάτων φέτος σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και συστήνει μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων ετών, για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κρούσματα της λοίμωξης έχουν καταγραφεί, μέχρι στιγμής, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται, κατά την τρέχουσα περίοδος, είναι πολύ αυξημένος, σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των κρουσμάτων κορυφώνεται συνήθως από τα μέσα Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτος, αναμένεται τις ερχόμενες εβδομάδες ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων.