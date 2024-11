ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για πρόγραμμα υποστήριξης αξίας 160 εκατ. δολαρίων για τα ελληνικά F-16

Την έγκριση προγράμματος που προβλέπει την πώληση ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για τα μαχητικά F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (14.11.24) η Υπηρεσία για τη Συνεργασία στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (Στέιτ Ντιπάρτμεντ).

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα αξίας 160 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω FMS (Στρατιωτική Πώληση Εξωτερικού) που αφορά την Ελλάδα και τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

«Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την προμήθεια εξοπλισμού για την περαιτέρω υποστήριξη των κινητήρων των μαχητικών αεροσκαφών F-16», αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση.

Και επισημαίνεται: «Στο “πακέτο” θα περιλαμβάνονται κινητήρες, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Πολεμική Αεροπορία για να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα τις διαθεσιμότητες των ελληνικών F-16».

