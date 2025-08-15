Ηράκλειο: 42χρονος ακρωτηριάστηκε όταν εκπυρσοκρότησε η καραμπίνα που κρατούσε

Μάχη για να σώσουν έναν 42χρονο άνδρα που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι τα ξημερώματα της Παρασκευής (15.08.2025) έδωσαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος ο άνδρας από την περιοχή του Μελεβιζίου στο Ηράκλειο, κρατούσε την καραμπίνα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους, αυτή εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο κουτουπιέ και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε το patris.gr, οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο τού πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πάντως ότι παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών ο άτυχος 42χρονος έχασε τα δάχτυλα του κάτω άκρου του

Αστυνομικοί κατάσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να πέσει φως στις συνθήκες τραυματισμού του.