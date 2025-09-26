Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητών Α’ Γυμνασίου – Στο νοσοκομείο ένας με τραύμα στο μάτι

Οι δύο μαθητές που ήταν φίλοι είχαν μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο στη διάρκεια του διαλείμματος το πρωί της Πέμπτης (25.09.2025), άρχισαν να μαλώνουν με την κατάσταση να ξεφεύγει
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi /ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Τα φαινόμενα βίας στα σχολεία με πρωταγωνιστές μαθητές πληθαίνουν, καθώς ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Πρόκειται για δύο μαθητές της Α΄ Τάξης Γυμνασίου σε σχολείο του δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο, οι οποίοι αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με μπουνιές με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, έχοντας ένα χτύπημα κάτω από το μάτι του.

Οι δύο μαθητές που ήταν φίλοι είχαν μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο στη διάρκεια του διαλείμματος το πρωί της Πέμπτης (25.09.2025), άρχισαν να μαλώνουν με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Ενας από τους μαθητές από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ελαφρά κάτω από το μάτι, μεταφέρθηκε από το διευθυντή του σχολείου στο Κέντρο Υγείας και από εκεί με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις πρώτες βοήθειες.

Τα τραύματα του δεν ήταν βαριά, πήρε αμέσως εξιτήριο, όμως σήμερα αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

Από την άλλη ο 13χρονος συμμαθητής του έλαβε διήμερη αποβολή από το σχολείο και παραμένει στο σπίτι χωρίς να έχει υποστεί κάποιο τραυματισμό.

Ο διευθυντής του γυμνασίου χαρακτήρισε το περιστατικό «πολύ σοβαρό και απαράδεκτο», ενώ σημείωσε πως δεν υπήρχε ιστορικό σχολικού εκφοβισμού απέναντι σε κανένα από τα δύο παιδιά, μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου.

