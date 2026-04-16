Ηράκλειο: Δραπέτευσε από τις φυλακές και λήστεψε το κινητό γυναίκας – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Όχι μόνο δεν έκτισε την ποινή του και δραπέτευσε από τις φυλακές αλλά επέστρεψε στην «ενεργό δράση» κάνοντας ληστεία στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο και αρπάζοντας το κινητό μιας γυναίκας.

Η ληστεία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (15.04.2026) όταν ο 30χρονος Αιγύπτιος εντόπισε μία γυναίκα να κινείται πεζή στη Χερσόνησο του Ηρακλείου. Τότε ο δραπέτης της έβγαλε μαχαίρι και της έκλεψε το κινητό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα κατήγγειλε αμέσως τα όσα έζησε και από την έρευνα προέκυψε πως πρόκειται για τον 30χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είχε δραπετεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων.

Ο 30χρονος κρατούνταν για παράνομη διακίνηση μεταναστών και αναζητείται ακόμη από τις αρχές.