Ελλάδα

Ηράκλειο: Δραπέτευσε από τις φυλακές και λήστεψε το κινητό γυναίκας – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Κατηγορείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Barbed Wire Fence. Prison or border fence with razor wire against dark sky. Security concept

Όχι μόνο δεν έκτισε την ποινή του και δραπέτευσε από τις φυλακές αλλά επέστρεψε στην «ενεργό δράση» κάνοντας ληστεία στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο και αρπάζοντας το κινητό μιας γυναίκας.

Η ληστεία έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (15.04.2026) όταν ο 30χρονος Αιγύπτιος εντόπισε μία γυναίκα να κινείται πεζή στη Χερσόνησο του Ηρακλείου. Τότε ο δραπέτης της έβγαλε μαχαίρι και της έκλεψε το κινητό.

Η γυναίκα κατήγγειλε αμέσως τα όσα έζησε και από την έρευνα προέκυψε πως πρόκειται για τον 30χρονο Αιγύπτιο ο οποίος είχε δραπετεύσει λίγες ημέρες νωρίτερα από τις φυλακές της Αγιάς Χανίων.

Ο 30χρονος κρατούνταν για παράνομη διακίνηση μεταναστών και αναζητείται ακόμη από τις αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
106
101
81
79
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo