Ηράκλειο: «Φοβήθηκε μην τον πνίξει ο 60χρονος και τον έριξε κάτω» λέει ο πατέρας του 14χρονου στην υπόθεση ξυλοδαρμού

Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού του 60χρονου στο Ηράκλειο καθώς ο 14χρονος υποστηρίζει πως ο άνδρας επιτέθηκε λεκτικά στις φίλες του.

Παράλληλα όπως τόνισε ο 14χρονος για τον ξυλοδαρμό στο Ηράκλειο ο 60χρονος τους επιτέθηκε επειδή η παρέα περπατούσε στη μέση του δρόμου και όταν εκείνος αντέδρασε ο 60χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και τον έπιασε από το λαιμό.

«Έχει πρόβλημα, είναι καρδιακός ο μικρός. Αυτοί περπατούσαν στον δρόμο και λέει ο άλλος πιάστε άκρη. Τους βρίζει μετά. Λέει ο δικός μου: «εδώ μπορούμε να περπατήσουμε» και τραβάει χειρόφρενο, βγαίνει έξω από το αυτοκίνητο και τον πιάνει από τον λαιμό και τον στριμώχνει στο αυτοκίνητο και αυτός επειδή φοβήθηκε λέει: «μην με πνίξει και τον έριξα κάτω», είπε ο πατέρας του ανήλικου.

Και αυτό είναι το σημάδι στο λαιμό του παιδιού που δηλώνει πως φοβήθηκε, αντέδρασε και πέταξε τον 60χρονο στο οδόστρωμα.

«Μου έχει κάνει γρατζουνιές εδώ στον λαιμό, με ακούμπαγε στο αυτοκίνητο και εκεί» λέει: «φοβήθηκα» και λέει: «Τα βάζεις με έναν 14 χρονών;». Έχει σημάδια. Του λέω: «Μαλώνεις με έναν 60χρονο;», λέει: «Ρε μπαμπά, δεν του έκανα κάτι». Τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Άλλο να τον ρίξει κάτω και άλλο να τον χτυπάει», είπε ο πατέρας του παιδιού.

Η αδελφή μιας από τις δύο φίλες, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του άγριου περιστατικού, μιλάει στο MEGA.

«Δε γίνεται λέει ο άνθρωπος να άφησε μέσα στη μέση του δρόμου το αμάξι και εμείς να μπήκαμε να τον χτυπήσουμε… Εκείνος προκάλεσε το συμβάν και εμείς αμυνθήκαμε, γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ».

«Ο κύριος πέρασε με το αυτοκίνητο μπροστά από τον νεαρό την ώρα που μιλούσαμε, πήγε και πάρκαρε 15 με 20 μέτρα παραπάνω και άνοιξε το παράθυρο ο οδηγός και κάτι του είπε ότι εγώ θα το πω του πατέρα σου, θα σε κάνω ρεζίλι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο 14χρονος έχει υποβάλει μήνυση όχι μόνο στον 60χρονο, αλλά και σε εκείνον που βιντεοσκόπησε το επεισόδιο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.