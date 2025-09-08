Κρήτη: Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού 60χρονου από 15χρονο στο Ηράκλειο – Τι κατήγγειλε ο ανήλικος

Ανατροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού ενός άνδρα από 15χρονο στην Κρήτη, στη μέση μάλιστα του δρόμου, φέρνει η κατάθεση του ανήλικου.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις με βίντεο που καταγράφει τον ξυλοδαρμό του 60χρονου άνδρα από τον ανήλικο σε γειτονιά του Ηρακλείου στην Κρήτη, να βλέπει το φως της δημοσιότητας, όμως σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο 15χρονος, ο οδηγός του οχήματος του επιτέθηκε πρώτος.

Ο ανήλικος, μετά τον όλο θόρυβο που προέκυψε, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 08.09.2025, στην Ασφάλεια Ηρακλείου, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Ο 15χρονος, που συνοδευόταν από τη μητέρα του, κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά και χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, δέχτηκε με την παρέα του χυδαίες ύβρεις από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ανήλικος, ο 60χρονος οδηγός φαίνεται ότι ενοχλήθηκε επειδή η παρέα των εφήβως του είχαν κλείσει τον δρόμο όπως περπατούσαν και πάνω στη λεκτική ένταση, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τα αίματα άναψαν όταν η παρέα των νεαρών του ζήτησε τον λόγο.

Ο 15χρονος, ισχυρίστηκε ότι ο 60χρονος του επιτέθηκε και εκείνος βρισκόταν σε άμυνα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα είναι απλά η κατάληξη του καυγά.

Ο ανήλικος έχει καταθέσει μήνυση στον 60χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.