Ηράκλειο: Καρέ καρέ η δράση κλέφτη – Άδειασε σε λίγα δευτερόλεπτα ταμείο επιχείρησης

Ο κλέφτης μέσα σε μία ημέρα είχε «χτυπήσει» δύο καταστήματα κινέζικων ειδών
Ο κλέφτης στο Ηράκλειο

Σαν «αστραπή» κινήθηκε ένας κλέφτης στο Ηράκλειο ο οποίος καταγράφηκε από κάμερα επιχείρησης να αδειάζει το ταμείο και να φεύγει ανενόχλητος από το σημείο.

Συγκεκριμένα όπως φαίνεται στο βίντεο που έφερε στο φως το patris.gr, ο κλέφτης φορώντας κουκούλα πήγε στο ταμείο της επιχείρησης στο Ηράκλειο και με πολύ γρήγορες κινήσεις άνοιξέ τη μηχανή και έκλεψε όλα τα χρήματα, την ώρα μάλιστα που χτυπάει και ο συναγερμός.

Υπενθυμίζεται πως ο συγκεκριμένος κλέφτης μέσα σε μία ημέρα είχε «χτυπήσει» δύο καταστήματα κινέζικων ειδών στο Ηράκλειο.

Η πρώτη διάρρηξη καταγράφηκε γύρω στα μεσάνυχτα της 4ης Φεβρουαρίου σε επιχείρηση στα Καμίνια και η δεύτερη στην περιοχή του Γιόφυρου

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι τελευταίες αυτές επιθέσεις συνδέονται με παλαιότερα χτυπήματα στα ίδια καταστήματα. Τα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους καταγράφουν τις κινήσεις του νεαρού άνδρα και αποκαλύπτουν έναν δράστη που κινείται με σχεδόν ακρίβεια στρατιωτικού.

Στο πρώτο κατάστημα, ο άνδρας παραβίασε έναν φεγγίτη στην ταράτσα, κατέβηκε μέσα στο κατάστημα περπατώντας πάνω σε ράφια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε προϊόντα και στις εγκαταστάσεις.

Στη δεύτερη διάρρηξη, η «εισβολή» έγινε από την κεντρική πόρτα, ωστόσο ο δράστης δεν κατάφερε να βρει τα μεγάλα χρηματικά ποσά που αναζητούσε.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αναλύοντας βίντεο και μαρτυρίες, προσπαθώντας να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν και να εντοπίσουν τον δράστη πριν χτυπήσει ξανά.

