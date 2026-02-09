Ελλάδα

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 4,5 χρόνων έπεσε σε φρεάτιο γεμάτο με κοφτερές λαμαρίνες – Τραυματίστηκε στην κοιλιά

Μετά από 2 ημέρες πήρε εξιτήριο
κοριτσάκι

Σοβαρό ατύχημα για ένα κοριτσάκι 4,5 χρόνων στο Ηράκλειο, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (03.02.2026), όταν έπεσε μέσα σε ανοιχτό φρεάτιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην κοιλιά.

Το ατύχημα έγινε στην οδό Εφόδου, στο Ηράκλειο, νωρίς το βράδυ. Η μικρή δεν είδε το φρεάτιο που ήταν ανοιχτό μιας και το καπάκι του είχε σπάσει. Μάλιστα κανένας δεν είχε τοποθετήσει προειδοποιητική σήμανση αν και το φρεάτιο ήταν γεμάτο με κοφτερές λαμαρίνες και σκουπίδια. Ως αποτέλεσμα ήταν το κοριτσάκι να πέσει μέσα στην τρύπα βάθους περίπου 70 εκατοστών και να κοπεί βαθιά στην κοιλιά.

Η μικρή μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε εκεί για 2 ημέρες. Μετά από τις κατάλληλες εξετάσεις που απέδειξαν πως το κόψιμο δεν έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα, τις έκαναν ράμματα και της έδωσαν εξιτήριο.

φρεάτιο
Το φρεάτιο στο οποίο έπεσε το κοριτσάκι

Φρεάτιο

«Μας είπαν ότι αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δεν θα προλαβαίναμε να το πάμε στο νοσοκομείο» ανέφεραν οι γονείς του παιδιού στο Cretalive.gr.

Πεζοδρόμιο
Το σημείο όπου έγινε το ατύχημα

Οι γονείς της καταγγέλλουν πως το Ηράκλειο είναι γεμάτο με «φονικές παγίδες» και από τύχη δεν τραυματίστηκε το παιδί τους πιο σοβαρά. Είναι αποφασισμένοι να κινηθούν κατά παντός υπευθύνου.
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
74
72
71
63
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού μου, έχει στηθεί ένας χορός ηθικής κατακρεούργησής μου
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ προαναγγέλλει δε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τις προσεχείς ημέρες, επισημαίνοντας ότι τα ΜΜΕ «τον δικάζουν και τον καταδικάζουν», επικαλούμενα «πηγές» που -όπως υποστηρίζει- εδράζονται σε διακινούμενο non-paper «άγνωστου συντάκτη»
Ο Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo