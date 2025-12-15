Ηράκλειο: Μίμος που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε 15χρονη

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο Ηράκλειο και μάλιστα στο κέντρο της πόλης καθώς έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν…μίμο!

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris για την υπόθεση ασέλγειας, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου όταν ο 35χρονος άνδρας που ήταν ντυμένος Τσάρλι Τσάπλιν βρισκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.

Όταν είδε την 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.