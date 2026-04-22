Ηράκλειο: Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Τραγική αυλαία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, την μητέρας από την περιοχή Δάφνες στο Ηράκλειο, καθώς εντοπίστηκε η σορός της.

Η Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή (19/04/2026) εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/04/2026) νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα βρέθηκε πυροβολημένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της μέσα σε χωράφι στο χωριό του πρώην συντρόφου της.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από άνδρες της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει βρεθεί όπλο δίπλα στη σορό, κάτι που αποκλείει την πιθανότητα αυτοκτονίας και παραπέμπει σε δολοφονική ενέργεια.

Η Αγία Βαρβάρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.

Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη η κηδεία του.

Ο δράστης είχε σκηνοθετήσει τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο πρώην σύντροφός της είχε κληθεί να καταθέσει το βράδυ της Δευτέρας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα, στο πλαίσιο των ερευνών για την εξαφάνισή της.

Λίγες ώρες αργότερα έθεσε τέλος στη ζωή του, εξέλιξη που από την πρώτη στιγμή ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών σε βάρος του.

Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ιδιαίτερα συγκλονιστικές, καθώς φέρεται να είχε σκηνοθετήσει τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, προκειμένου να δικαιολογήσει τα τραύματα που έφερε μετά τη δολοφονία. Η εγκληματική πράξη εκτιμάται ότι διαπράχθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο τύπου Smart για να επιστρέψει στο σημείο, πήρε το όχημα της Ελευθερίας, μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου εντοπίστηκε και στη συνέχεια απομακρύνθηκε με ταξί, προκειμένου να παραλάβει το δικό του όχημα.

Η σχέση της με τον 40χρονο

Η 43χρονη Ελευθερία είχε μιλήσει στον αδελφό της για τις μεγάλες εντάσεις που είχε με τον σύντροφο της, εντάσεις που την έκαναν να απομακρυνθεί από εκείνον.

«Από τον σύντροφο της χώρισε πριν δύο μήνες. Υπήρχαν εντάσεις όσο ήταν σε σχέση μετά όμως δεν μου είχε πει ότι την ενοχλούσε ή κάτι τέτοιο. Μας είχε αφήσει ήσυχους».

Τον άνθρωπο αυτόν τον είχε γνωρίσει τον τελευταίο χρόνο. Μιλούσε ελάχιστα για εκείνον και μόνο όταν χώρισαν τον περασμένο Αύγουστο, η 43χρονη μίλησε στο περιβάλλον της για το πόσο ανακουφισμένη ήταν που έληξε αυτή η σχέση.

«Δεν ήθελα να την φέρνω σε δύσκολη θέση από τη στιγμή που μου ανακοίνωσε ότι είχαν βάλει τέλος στη σχέση τους. Τότε τον Αύγουστο του 2025 που μου είχε αναφέρει τον πρώτο χωρισμό τους γιατί μετά ξαναβρήκανε».

Η επανασύνδεση όμως δεν κράτησε παρά μερικούς μήνες. Ο οριστικός χωρισμός του συνέπεσε χρονικά με την απώλεια τους πατέρα της, κάτι που όπως φαίνεται της στοίχησε.