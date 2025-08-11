Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Νεκρός 57χρονος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην περιοχή Αμμουδάρας

Ο 57χρονος ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη με τη βοήθεια ενός σερβιτόρου τοπικής επιχείρησης
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου του Βασίλη Παπαδόπουλου

Σοκ προκαλεί η νέα περίπτωση πνιγμού 57χρονου άνδρα που σημειώθηκε σήμερα (11/08/2025) στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου Κρήτης.

Ο 57χρονος ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη με τη βοήθεια ενός σερβιτόρου επιχείρησης που βρισκόταν στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Παρά τις διαρκείς και επίμονες προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ο άνδρας δεν τα κατάφερε.

Το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.

