Ελλάδα

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ το 18 μηνών βρέφος που εντοπίστηκε με τη μητέρα του σε βάρκα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Μητέρα και βρέφος επέβαιναν σε σκάφος μαζί με άλλα 27 άτομα, παράνομους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας
iStock

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠαΓΝΗ παραμένει για τρίτη ημέρα το μόλις 18 μηνών βρέφος που έφτασε με τη μητέρα του με σκάφος στα Καλά Λιμάνια, νότια του Ηρακλείου, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (26.12.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος αντιμετώπιζε υποθερμία, ασιτία ενώ ήταν αφυδατωμένο. Οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων στο Ηράκλειο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του.

Στο ΠαΓΝΗ και στην παθολογική κλινική νοσηλεύεται και η μητέρα του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι μητέρα και βρέφος επέβαιναν σε σκάφος μαζί με άλλα 27 άτομα, παράνομους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, το οποίο εντοπίστηκε από τους Λιμενικούς, οι οποίοι τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, νότια του Ηρακλείου.

Το παιδί ωστόσο αντιμετώπιζε υποθερμία και ασιτία και, από το Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διακομίστηκε αρχικά, αποφασίστηκε ότι πρέπει να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
161
132
122
117
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στρατός Ξηράς: «Νέα εποχή» για το Πυροβολικό με τα ισραηλινά PULS και εκσυγχρονισμό των RM-70
Το Πυροβολικό μεταλλάσσεται και στοχεύει σε ένα πλήρες «kill chain» – από τον εντοπισμό, στην ταυτοποίηση, στη διαταγή βολής, μέχρι την άμεση προσβολή στόχων υψηλής αξίας, σε βάθος και σε χρόνο που πιέζει τον αντίπαλο
Πυροβολικό
Αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου η δίκη του γνωστού τράπερ Ivan Greko
«Οι Εισαγγελικές Αρχές δεν πρέπει να σπεύδουν να ασκούν ποινικές διώξεις υπό την πίεση δημοσιευμάτων, σε υποθέσεις που δεν είναι ώριμες προς εκδίκαση και δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου
Ο τράπερ Ivan Greko 7
Συγκλονίζουν οι συγγενείς των ορειβατών που σκοτώθηκαν στα Βαρδούσια όρη - «Τον πήρε ο παππούς του, 5 πέθανε ο πατέρας μου και 10 ο γιος μου»
«Πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό, ενημέρωσα κάτι φίλους του που είναι πάνω και άρχισε η έρευνα» λέει ο πατέρας του Γιώργου Δόμαλη
Οι ορειβάτες που χάθηκαν στα Βαρδούσια όρη
Νέα αποκάλυψη που «καίει» τον γιο και φερόμενο δολοφόνο της Ελένης Παπαδοπούλου - Το προφίλ του 60χρονου, τα χρέη και οι καβγάδες
Οι αρχές να εκτιμούν πως το έγκλημα έγινε σε τρεις φάσεις, ο 60χρονος πρώτα φέρεται να νάρκωσε την μητέρα του, ύστερα να της προκάλεσε ασφυξία και στη συνεχεία να έκαψε το σπίτι με την ίδια μέσα
Ο γιος του υπουργού συνελήφθη για τη δολοφονία της μητέρας του
Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέα Χρονιά, Νέες Προσφορές, Νέα τιμή
Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» Η εφημερίδα  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Σας εύχεται...
Την Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέα Χρονιά, Νέες Προσφορές, Νέα τιμή
Newsit logo
Newsit logo