Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ το 18 μηνών βρέφος που εντοπίστηκε με τη μητέρα του σε βάρκα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων

Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠαΓΝΗ παραμένει για τρίτη ημέρα το μόλις 18 μηνών βρέφος που έφτασε με τη μητέρα του με σκάφος στα Καλά Λιμάνια, νότια του Ηρακλείου, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (26.12.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος αντιμετώπιζε υποθερμία, ασιτία ενώ ήταν αφυδατωμένο. Οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων στο Ηράκλειο, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την πορεία της υγείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ΠαΓΝΗ και στην παθολογική κλινική νοσηλεύεται και η μητέρα του παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι μητέρα και βρέφος επέβαιναν σε σκάφος μαζί με άλλα 27 άτομα, παράνομους μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, το οποίο εντοπίστηκε από τους Λιμενικούς, οι οποίοι τους μετέφεραν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, νότια του Ηρακλείου.

Το παιδί ωστόσο αντιμετώπιζε υποθερμία και ασιτία και, από το Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου διακομίστηκε αρχικά, αποφασίστηκε ότι πρέπει να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, κυρίως για προληπτικούς λόγους.