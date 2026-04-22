Ηράκλειο: Τα παιδιά της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκης ξέσπασαν σε λυγμούς όταν έμαθαν ότι βρέθηκε νεκρή

Αυλαία με τον τρόπο που όλοι φοβούνταν και όλοι απεύχονταν, έπεσε στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο, με την άτυχη γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, 22.04.2026.

Τραγικές φιγούρες, οι οικογένειά της, τα παιδιά και ο αδερφός της που για μέρες, έψαχναν με κάθε τρόπο κάποιο στοιχείο που να οδηγήσει στην 43χρονη γυναίκα που είχε εξαφανιστεί από τις Δαφνές Ηρακλείου την Κυριακή 19.04.2026.

Η πρώτη παγωμάρα ήρθε όταν την Τρίτη εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της μητέρας τους, σε ένα ξωκλήσι, με τον ίδιο να αφαιρεί τη ζωή του χρησιμοποιώντας καραμπίνα.

Όπως είχε πει λίγο πριν βρεθεί η σορός της 43χρονης, ο γιος της στην εκπομπή Live News, τα στοιχεία, έδειχναν ότι ο 40χρονος είχε βλάψει τη μητέρα τους αλλά δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό τους ότι όντως συνέβη κάτι τέτοιο. Και για αυτό ξέσπασαν.

Στο σημείο που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο της γυναίκας με την ίδια νεκρή στο πίσω κάθισμα με τραύμα από όπλο, τα παιδιά και ο αδερφός λύγισαν και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η σορός της 43χρονης εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στα πίσω καθίσματα, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο χωριό από όπου καταγόταν ο 40χρονος πρώην σύντροφός της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως φέρει τραύμα από όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι στενοί συγγενείς της άτυχης μητέρας σφιχταγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους.

Αύριο η κηδεία του 40χρονου πρώην συντρόφου

Αύριο Πέμπτη (23/04) θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 40χρονου αυτόχειρα, πρώην συντρόφου της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (22/04), εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο χωριό καταγωγής του αυτόχειρα, όπου και βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας.

Ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, όπου πήγαιναν με την 43χρονη όταν ήταν ζευγάρι.

Σκηνοθετημένο το τροχαίο του 40χρονου

Όπως ανέφερε στο Live News ο αστυνομικός ρεπόρτερ Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αρχές εξετάζουν βάσει των πρώτων στοιχείων το ότι ο 40χρονος κατασκεύασε άλλοθι με το ατύχημα με τη μηχανή, ενώ επέστρεψε αργότερα στο σημείο, κάτι που τον πρόδωσε.

Όπως περιγράφει: «Φεύγει ο 40χρονος με τη μηχανή, έγινε το ατύχημα με την πτώση της μηχανής, ο ίδιος συνεχίζει, πάει προς ένα τοπικό καφέ και τηλεφωνεί αφενός για να έρθει γερανός να πάρει τη μηχανή αφετέρου για να καλέσει ταξί για να φύγει από το σημείο, κάτι που οι αρχές θεωρούν ότι το έκανε ως άλλοθι.

Επέστρεψε με ένα Smart στο σημείο, οι αρχές εκτιμούν ότι το οδηγούσε ο ίδιος με σκοπό να εξαφανίσει το αυτοκίνητο αλλά και τη σορό.

«Κάποια στιγμή, εξαφανίζεται το αυτοκίνητο, επιστρέφει», ανέφερε λίγο πριν εντοπιστεί η σορός της γυναίκας.

Ο 40χρονος, επέστρεψε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας 19.04.2026, μετά την κατάθεσή του με σκοπό να υπερτονίσει ότι είχε γυρίσει σπίτι του μετά από το ατύχημα με τη μηχανή, κάτι που δεν ίσχυε και του το είπαν οι αρχές, κλωνίζοντάς του το άλλοθι.