Ελλάδα

Ηράκλειο: Τόνοι λαθραίων μέσα σε μαγαζί με καπνικά είδη – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Οι συνολικοί διαφυγόντες δασμοί φτάνουν τις 467.826 ευρώ
ΦΩΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το βράδυ της Τρίτης (12/11/25) συνελήφθη ο 57χρονος άνδρας για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς στο μαγαζί που διατηρεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε σχεδόν ένας τόνος λαθραίος καπνός για ναργιλέ, τεράστια ποσότητα υγρών γλυκερίνης αλλά και ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς το ειδικό σήμα του τελωνείου. 

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού του ο 57χρονου στο Ηράκλειο, καθώς και στην αποθήκη του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Καπνός ναργιλέ καθαρού βάρους 920 κιλών και 954 γραμμαρίων, στερούμενος τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης,

-Συσκευασίες υγρών γλυκερίνης συνολικού βάρους 1.230 κιλών και 380 γραμμαρίων

-320 τεμάχια ηλεκτρονικά τσιγάρα, στερούμενα τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που κάνει την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα παραπάνω, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.275 ευρώ. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συνολικοί διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 467.826,996 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η φωτιά έφτασε στα σπίτια στην Αρόη, μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στην Πάτρα - Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών 
οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακας, ενώ το κύριο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται στην περιοχή του Μπάλα
Φωτιά στην Πάτρα
Ανανεώθηκε πριν 56 λεπτά
77
Newsit logo
Newsit logo