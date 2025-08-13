Ηράκλειο: Τόνοι λαθραίων μέσα σε μαγαζί με καπνικά είδη – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Το βράδυ της Τρίτης (12/11/25) συνελήφθη ο 57χρονος άνδρας για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς στο μαγαζί που διατηρεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, βρέθηκε σχεδόν ένας τόνος λαθραίος καπνός για ναργιλέ, τεράστια ποσότητα υγρών γλυκερίνης αλλά και ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς το ειδικό σήμα του τελωνείου.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και σε έρευνα που έγινε στο κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού του ο 57χρονου στο Ηράκλειο, καθώς και στην αποθήκη του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Καπνός ναργιλέ καθαρού βάρους 920 κιλών και 954 γραμμαρίων, στερούμενος τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης,

-Συσκευασίες υγρών γλυκερίνης συνολικού βάρους 1.230 κιλών και 380 γραμμαρίων

-320 τεμάχια ηλεκτρονικά τσιγάρα, στερούμενα τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που κάνει την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα παραπάνω, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.275 ευρώ. Τα λαθραία καπνικά προϊόντα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι συνολικοί διαφυγόντες δασμοί ανέρχονται στο ποσό των 467.826,996 ευρώ.