Ήρθε η νέα εποχή στο home internet: Πώς η Nova φέρνει στο σπίτι μας γρήγορη σύνδεση ακόμα και εκεί που δεν φτάνει η οπτική ίνα

Για πολλά χρόνια, η συζήτηση γύρω από το γρήγορο internet περιστρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τις υποδομές: Σε ποια σημεία της Ελλάδας έχει φτάσει η οπτική ίνα, ποιες περιοχές εξυπηρετούνται και ποιες συνεχίζουν να βρίσκονται σε φάση αναμονής.

Κι όμως σε μία εποχή που η καθημερινότητα όλων μας έχει αλλάξει, η πρόσβαση σε σταθερό και γρήγορο internet δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια. Είναι βασική προϋπόθεση για την εργασία μας, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους.

Streaming υψηλής ανάλυσης, τηλεργασία, online gaming, cloud εφαρμογές, έξυπνες συσκευές στο σπίτι, βιντεοκλήσεις χωρίς διακοπές απαιτούν μια σύνδεση που να μπορεί να ανταποκριθεί στα ταχύτατα δεδομένα του σήμερα. Και ακριβώς εδώ προκύπτει ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αφορούν στο κεφάλαιο συνδεσιμότητα: τι κάνουμε όταν η ανάγκη για υψηλές ταχύτητες είναι αδιαπραγμάτευτη για κάθε σπίτι και για κάθε οικογένεια, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή μας;

Κι αυτό είναι το σημείο στο οποίο εμφανίζεται η Νοva για να δώσει τη λύση και την απάντηση σε κάθε νοικοκυριό. Γιατί τώρα με το πρόγραμμα Nova 5G Home Internet έρχεται στη ζωή μας μία νέα προσέγγιση στην οικιακή συνδεσιμότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του 5G δικτύου για να προσφέρει γρήγορο internet στο σπίτι, ακόμη και σε περιοχές όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης οπτικής ίνας. Με αυτόν τον τρόπο, η εμπειρία υψηλών ταχυτήτων στο σπίτι είναι πια εντελώς ανεξάρτητη με το μέρος στο οποίο ζούμε και γίνεται πιο προσβάσμη από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Τι ακριβώς είναι το νέο Nova 5G Home Internet

Το Nova 5G Home Internet είναι μία Fixed Wireless Access υπηρεσία. Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια λύση που αξιοποιεί το 5G δίκτυο ώστε να παρέχει σε κάθε σπίτι σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, χωρίς να απαιτείται να έχει περάσει οπτική ίνα μέχρι εκεί. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι πια η δυνατότητα πρόσβασης σε γρήγορο internet είναι δεδομένη για όλους δίχως χρονοβόρα έργα υποδομής.

Τι σημαίνει αυτό για εμάς στην πράξη; H υπηρεσία έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες με ταχύτητες download έως 500 Mbps, που υποστηρίζουν με άνεση απαιτητικές χρήσεις, από ψυχαγωγία και εργασία μέχρι cloud εφαρμογές και smart home οικοσυστήματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά και κινητά, μηδενικό κόστος ενεργοποίησης και δωρεάν εγκατάσταση από πιστοποιημένο τεχνικό της Nova, προσφέροντας στον πελάτη ένα πλήρες πακέτο που συνδυάζει ευκολία, απόδοση και οικονομία.

Τα προτερήματα του Nova 5G Home Internet, ωστόσο, δεν περιορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο της σημερινής εποχής δεν είναι μόνο το πώς θα πετύχουμε πιο γρήγορες ταχύτητες, αλλά πώς θα καταφέρει το ταχύτατο ίντερνετ να φτάσει στην πόρτα όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. Κι αυτό, σε χώρα όπως η δική μας, με πραγματικά πάρα πολλά νησιά και περιοχές όπου οι οπτικές ίνες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί επαρκώς, η δυνατότητα να αποκτήσει κανείς αξιόπιστη οικιακή σύνδεση χωρίς να εξαρτάσαι αποκλειστικά από το FTTH έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ένα κενό που έπρεπε να καλυφθεί

Το Nova 5G Home Internet δεν έρχεται για να αναιρέσει την αξία της οπτικής ίνας, αλλά να καλύψει το κενό που υπάρχει μέχρι αυτή να φτάσει σε κάθε σπίτι και σε κάθε απομακρυσμένο σημείο της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο περισσότερα σπίτια μπαίνουν πιο γρήγορα στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την επέκταση των φυσικών δικτύων για να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά τους.

Φυσικά,τα οφέλη είναι πάρα πολλά. Για έναν μαθητή που ζει στην περιφέρεια, μια σταθερή σύνδεση ίντερνετ σημαίνει απρόσκοπτη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και online μαθήματα. Για μια οικογένεια που ζει ή περνά χρόνο στο σπίτι στο χωριό, συπεπάγεται τη δυνατότητα εργασίας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας χωρίς συμβιβασμούς. Για έναν επαγγελματία που θέλει να επιλέξει έναν διαφορετικό τόπο ζωής, σημαίνει ότι η γεωγραφία δεν καθορίζει απαραίτητα πλέον τις ψηφιακές δυνατότητές του.

Γιατί η Nova βρίσκει πάντα πρακτικές λύσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα μας. Αξιοποιώντας το 5G δίκτυό της, φέρνει στο προσκήνιο μια νέα εμπειρία home internet, στην οποία η υψηλή απόδοση είναι προνόμιο όλων. Όταν η συνδεσιμότητα μετατρέπεται σε εργαλείο ισότητας, ακόμα και εκεί που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε πολύ δύσκολο, η δουλειά, η μάθηση, η ψυχαγωγία γίνονται ακόμα πιο εύκολα και απολαυστικά.