Ελλάδα

ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου – Δύο άνθρωποι έπεσαν στις ράγες του τρένου

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των δρομολογίων του ηλεκτρικού λόγω του συμβάντος
Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι
Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) στη γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ), όπου συρμός ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και προβλήματα για τους επιβάτες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα βρέθηκαν στις ράγες του τρένου μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου στον ΗΣΑΠ, ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των δύο ατόμων ούτε για τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των δρομολογίων του ηλεκτρικού λόγω του συμβάντος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
167
90
77
71
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ελεύθεροι αφέθηκαν ο πρώην καθηγητής σε σχολή της ΕΛ.ΑΣ. και ο σύμβουλος επιχειρήσεων ο δικηγόρος για τους πλαστούς πίνακες
Ο 57χρονος αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην απάτη, υποστηρίζοντας στην απολογία του, ότι ο 42χρονος του ζήτησε να φυλάξει για λίγες ημέρες τα έργα τέχνης, τα οποία δεν ήταν δικά του
Πλαστοί πίνακες ζωγραφικής
Newsit logo
Newsit logo