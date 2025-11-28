ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου – Δύο άνθρωποι έπεσαν στις ράγες του τρένου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) στη γραμμή 1 του μετρό (ΗΣΑΠ), όπου συρμός ακινητοποιήθηκε, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και προβλήματα για τους επιβάτες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα βρέθηκαν στις ράγες του τρένου μεταξύ Καλλιθέας και Ταύρου στον ΗΣΑΠ, ενεργοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των δύο ατόμων ούτε για τα αίτια του συμβάντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των δρομολογίων του ηλεκτρικού λόγω του συμβάντος.