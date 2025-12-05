Ισόβια στον 37χρονο για τη δολοφονία της θείας του που του άφηνε όλη την περιουσία της – «Η υπόθεση είναι στημένη»

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας την Παρασκευή (05.12.2025) ο 37χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της θείας του στην Πάτρα τον Ιούλιο του 2023.

Η συγκλονιστική υπόθεση αναβίωσε στο δικαστικό μέγαρο Ηλείας, όπου τακτικοί και λαϊκοί δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του 37χρονου ανιψιού για τη δολοφονία της 55χρονης θείας του πριν από δυόμισι χρόνια στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, την ενοχή του κατηγορούμενου πρότεινε και ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον 37χρονο.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι σκότωσε την αδερφή της μητέρας του, κάνοντας λόγο για μία «στημένη υπόθεση», υποστηρίζοντας ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τη θεία του και πως ήταν το άτομο που τη φρόντιζε. Μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λόγο να την σκοτώσει.

Το χρονικό του εγκλήματος

Όσον αφορά την υπόθεση, το θύμα είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, στα τέλη Ιουλίου του 2023, έχοντας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία που εξετάστηκαν από το δικαστήριο, εμφανή τραύματα στη μετωπιαία χώρα, στο κεφάλι και στο κρανίο,

Σύμφωνα με την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Ασφάλειας) Πατρών, αστυνομικοί της οποίας κατέθεσαν την Παρασκευή και στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηλείας, ο κατηγορούμενος ήταν στο σπίτι της 55χρονης και έφυγε από εκεί το απόγευμα της 26ης Ιουλίου 2023, φορώντας περούκα, γυαλιά ηλίου, χειρουργική μάσκα, φόρμα εργασίας, τσαντάκι μέσης, σακίδιο πλάτης και γάντια. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε υπεραστικό λεωφορείο προκειμένου να πάει σε περιοχή της Κορινθίας.

Οι αστυνομικοί πήγαν εκεί, όπου τον εντόπισαν να μένει σε τροχόσπιτο και τον προσήγαγαν. Σε έρευνα που έγινε στο τροχόσπιτό του, βρέθηκαν η μάσκα και το τσαντάκι που φορούσε κατά τη διαφυγή του από το σπίτι του θύματος.

Παράλληλα, για την εξιχνίαση της υπόθεσης συνέβαλλε και το υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής, οι οποίες τον έδειχναν να βγαίνει από το σπίτι της θείας του.

Να σημειωθεί ότι ο ίδιος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης στο πρόσφατο παρελθόν για τον θάνατο της μητέρας του, καθώς είχε κριθεί ένοχος, κατά μετατροπή του κατηγορητήριου, για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης στην 53χρονη γυναίκα, πράξη που τελέστηκε τον Ιούλιο του 2016.