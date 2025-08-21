Ιτέα: Ανήλικοι συνελήφθησαν για βανδαλισμούς σε σχολικό κτίριο – Προκάλεσαν ζημιές ύψους άνω των 50.000 ευρώ

Τέσσερις ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, ήταν οι πρωταγωνιστές των βανδαλισμών σε σχολικό κτίριο της Ιτέας, το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο αλλά και το Λύκειο της περιοχής.

Σύμφωνα με το LamiaReport, εναντίον των τεσσάρων ανηλίκων δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία από το ΑΤ Ιτέας, με τις κατηγορίες που τους βαραίνουν να αφορούν διακεκριμένες κλοπές.

Οι ζημιές που φέρεται να έχουν προξενήσει στο χώρο κυρίως του Γυμνασίου, είναι άνω των 50.000 ευρώ.

Και οι τέσσερις, σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, οδηγήθηκαν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, όπου πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Δελφών, αναφέρει ότι ο καθαρισμός του χώρου και η αποκατάσταση των φθορών θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις αστυνομικές αρχές «… ώστε η σχολική κοινότητα να ξεκινήσει απρόσκοπτα τη νέα σχολική χρονιά».

Όπως επισημαίνει το LamiaReport, το μεσημέρι θα δικαστούν στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και οι γονείς των συλληφθέντων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.