«Ήθελα να στρίψω στο φανάρι και έκανα λάθος» λέει η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών – Κορίνθου

«Ήθελα να στρίψω στο φανάρι για να έρθω προς Αθήνα και έκανα λάθος» λέει στο newsit.gr η ηλικιωμένη οδηγός που κινήθηκε ανάποδα στο ύψος της Μαγούλας, προκαλώντας πανικό στους διερχόμενους οδηγούς που κατευθύνονταν προς την Κόρινθο.

Ένα λάθος μιας ηλικιωμένης οδηγού που μπορούσε να αποβεί μοιραίο για οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Αθηνών – Κορίνθου βγήκε στο φως της δημοσιότητα μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε στα social media. Οι διακοπές του καλοκαιριού σε συνδιασμο με την τύχη της ηλικιωμένης οδηγού γλίτωσαν τα χειρότερα, ενώ ο οδηγός της μηχανής που έκανε γνωστό το περιστατικο χάρη στα καλά αντανακλαστικά γλίτωσε από την σύγκρουση.

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Η 82χρονη γυναίκα μίλησε στο newsit.gr για το τι συνέβη και για το λάθος της δηλώνοτνας μετανιωμένη. «Λάθος έγινε. Ήθελα να στρίψω στο φανάρι για να έρθω προς Αθήνα και έκανα λάθος. Αντί να στρίψω στο φανάρι που οδηγεί προς την Αθήνα, έστριψα στην προηγούμενη διάβαση, εκεί που πηγαίνει προς Θήβα.

Το κατάλαβα αμέσως. Πήγα στον παράδρομο, γύρισα και πήρα μετά τον κανονικό δρόμο και έφυγα. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα εκείνη την ώρα. Ήταν μόνο μία μηχανή» αναφέρει μιλώντας στο newsit.gr.

Μάλιστα η ίδια έκανε ότι μπορούσε για να ειδοποίηση τον οδηγό της μηχανής που έβλεπε να πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση.

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«Την είδα, άναψα και αναβόσβησα τα αλάρμ, για να δείξω ότι κάτι μου είχε συμβεί, μπήκα αμέσως στον παράδρομο, γύρισα και μετά μπήκα πάλι στην οδό και έφυγα. Δεν είχα ξεκινήσει από την Αθήνα. Ήμουν από το χωριό μου, το Κριεκούκι.

Δεν είχα μιλήσει με κανέναν άλλο. Ήταν απλώς ένα λάθος. Αντί να πάω στο φανάρι που στρίβουμε για την Αθήνα, έστριψα σε εκείνο που στρίβουμε για τη Θήβα» καταλήγει.