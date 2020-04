Στην υγειά σας Τσιόδρα – Χαρδαλιά! Τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού έχουν κλείσει στο σπίτι τους εκατομμύρια Έλληνες. Παρόλα αυτά φαίνεται πως η υποχρεωτική καραντίνα βγάζει έξω και τη δημιουργική μας πλευρά.

Ένα χορευτικό τραγούδι για τη συνήθεια των 6 μ.μ. που έγινε λατρεία – δηλαδή την ενημέρωση από τον αγαπημένο μας, πλέον, λοιμωξιολόγο, Σωτήρη Τσιόδρα και τον άνθρωπο που έχει αναλάβει να μας συνετίζει, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά.

Για όλα αυτά που ζούμε, ο γνωστός και μη εξαιρετέος Θέμος “Apicos” Ρίζος ξαναχτυπά… με νέο σπαρταριστό χιτ για το δίδυμο της καρδιάς μας, Τσιόδρα – Χαρδαλιά.

Στίχοι:

Ένα μήνα σπίτι, λιώνω στις ταινίες πίνω απολυμαντικό

Βάζω σπρέι στη μύτη, παλεύω με φοβίες

Την άκουσα απ’ τον εγκλεισμό

Αυτό το καλοκαίρι το ‘χα φανταστεί αλλιώς

Μα τώρα μένω σπίτι και στις 6 ακριβώς

Βλέπω Τσιόδρα, Τσιόδρα και τον Χαρδαλιά

Δεν θέλω άλλα αντισηπτικά

Θέλω vodka, vodka με χυμό ανανά

Σε μια παραλία κάπου μακριά Χα, χα, χα Χαρδαλιά…

Βγαίνω στο μπαλκόνι, απλώνω την μπουγάδα

Θεέ μου μοιάζει με εκδρομή

Ο ήλιος με τυφλώνει, μα νιώθω μια βραχνάδα

Λες να θέλω εντατική;

Αν μ’ άφηναν να φύγω θα γινόμουν καπνός

Μα τώρα μένω σπίτι και στις 6 ακριβώς Βλέπω Τσιόδρα, Τσιόδρα…

Yo! Do it now!

Ψάχνω να βρω την κατάλληλη κομπίνα

Μήπως καταφέρω να βγω απ’ την καραντίνα

Δεν την παλεύω μία, κοντεύω να σαλτάρω

Ήμουν κιθαρίστας, μα κοίτα που ραπάρω

Μέσα στο διαμέρισμα θα κάνουμε τη φάση

Κοκτέιλ με ρακή σου έχω ετοιμάσει

Κλείσε την τι βι, τα νέα των οχτώ

Αν ξαναδώ τον Κούλη θα πιω αρσενικό

Τόσες μέρες μέσα μ’ αυτή την καραντίνα

Το γυάλισες το μπάνιο, σταμάτα τη φασίνα.

Τι λες, θα κυλιστούμε στα καθαρά πλακάκια;

Κι αν θες να ξαναπλύνεις με χλωρίνη τα πατάκια.

Πλάκα μου κάνεις;

Τέρμα οι δουλειές

Έχω σφουγγαρίσει πενηνταοχτώ φορές.

Κι η θερμοκρασία όλο ανεβαίνει

Με τέτοια ζέστη πες μου σπίτι του ποιος μένει;

Έλα στην κουζίνα για ένα προφιτερόλ

Η γεύση του είναι τέλεια, με γέμιση dettol

Τον ήλιο όταν δύει θ’ αγναντεύουμε αγκαλιά

Τσιόδρα θα ακούμε στο μπαλκόνι με κεριά

Τις μέρες καραντίνας πλέον δεν μετρώ

Πόσο θα κρατήσει το βάσανο αυτό;

Τώρα θα ήμουν σε νησάκι γραφικό

Στις 6 όμως πάλι ξέρω τι θα δω.

Αλλού θα ήμουν τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός

Μα ακόμα μένω σπίτι και στις 6 ακριβώς Βλέπω Τσιόδρα, Τσιόδρα…

Απολαύστε το: