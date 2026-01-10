Καιρός: Απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως 10°C από την Κυριακή – Ενισχύεται το σενάριο για χιόνια στην Αττική

Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή (11.1.26), καθώς σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία μετεωρολόγων προβλέπεται αισθητή και εκτεταμένη πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και χιόνια

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση του έως την Τρίτη, λειτουργώντας ως μια χαρακτηριστική «πολική φωτοβολίδα». Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, οι πολικές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται από τη χώρα μας, οδηγώντας σε εξασθένηση των φαινομένων και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη, βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται στα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά και να απασχολούν έως και τη νύχτα τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν αυξημένη ένταση, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα.

Χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα

Χιονοπτώσεις σημειώνονται ήδη σε ορεινές περιοχές, ωστόσο από αύριο και κυρίως μέσα στη Δευτέρα τα χιόνια θα αρχίσουν να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το κύμα ψύχους ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη και νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, όπου δεν αποκλείεται να δούμε χιονοστρώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσιες ζώνες.

Τι θα γίνει στην Αττική

Όσον αφορά τον νομό Αττικής, το προγνωστικό μας σύστημα δείχνει αυξημένες πιθανότητες για αξιόλογες και γενικευμένες χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες αγγίζουν το 75% για εκτεταμένα φαινόμενα, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό 25% που αφορά πιο ήπιες και περιορισμένες χιονοπτώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω ποσοστά προκύπτουν από τη συνδυαστική ανάλυση τεσσάρων διαφορετικών προγνωστικών μοντέλων που απαρτίζουν το σύστημά μας. Τα δεδομένα αντλούνται από τα μεγάλα προγνωστικά κέντρα της Αμερικής, της Ευρώπης, της Γερμανίας, καθώς και από το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα «Ηρακλής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ευρωπαϊκό προγνωστικό κέντρο εμφανίζει το πιο «συντηρητικό» σενάριο ως προς τις χιονοπτώσεις, ενώ τα πιο εκτεταμένα φαινόμενα προκύπτουν από το αμερικανικό μοντέλο και το παγκόσμιο σύστημα «Ηρακλής». Το γερμανικό προγνωστικό κέντρο τοποθετείται ενδιάμεσα μεταξύ των δύο αυτών σεναρίων, σύμφωνα με την ανάρτηση Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος συνόδευσε την ανάρτηση του με προγνωστικούς χάρτες και σημείωσε πως κατά τη δική του εκτίμηση το διήμερο Κυριακή – Δευτέρα κρύβει αρκετές «λευκές» εκπλήξεις. Ο λόγος είναι η πιθανή δημιουργία μιας δευτερεύουσας διαταραχής στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ ανατολικής Πελοποννήσου και νότιας Αττικής, η οποία μπορεί να ανατρέψει τα έως τώρα δεδομένα και να ενισχύσει σημαντικά τα φαινόμενα.

«Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσαμε αυτή την κακοκαιρία ως ΠΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ» καταλήγει.

Βουτιά 10 βαθμών Κελσίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει από τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας και σταδιακά θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές, επηρεάζοντας τόσο τα ηπειρωτικά όσο και τα νησιωτικά τμήματα. Σε αρκετές περιοχές η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη, με διαφορές που κατά τόπους θα ξεπεράσουν τους 10°C.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 12/01 και της Τρίτης 13/01, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ τις πρωινές ώρες και των δύο ημερών προβλέπεται εκδήλωση παγετού. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα πέσουν κάτω από τους 0 °C, ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων της χώρας, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες, κυρίως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Στις Εικόνες 1 και 2 αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η κάθοδος των ψυχρών αέριων μαζών, οι οποίες απεικονίζονται με γαλάζιες και μπλε αποχρώσεις, σε ύψος περίπου 1500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

Οι εικόνες αφορούν το πρωί του Σαββάτου 10/01 και το πρωί της Δευτέρας 12/01 και καταδεικνύουν τη σαφή ενίσχυση του ψυχρού κύματος.

Αναφορικά με την εκδήλωση και την κατανομή των χιονοπτώσεων, περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση, καθώς προς το παρόν παρατηρείται αυξημένη αβεβαιότητα μεταξύ των διαθέσιμων προγνωστικών μοντέλων.