Καιρός – Αθήνα: Το κατάλευκο τοπίο από τη χιονισμένη πρωτεύουσα μαγεύει τους ξένους πρέσβεις

Μαγεμένοι από το κατάλευκο τοπίο της Αθήνας είναι οι ξένοι πρέσβεις που δεν σταματούν να αναρτούν φωτογραφίες και να διασκεδάζουν με το χιόνι.

Εικόνες με χιονισμένα εμβληματικά τοπόσημα από την Αθήνα και από τον εξωτερικό κατάλευκο περιβάλλοντα χώρο τους ανεβάζουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα

«Σε μαγικό χειμωνιάτικο τοπίο μετατράπηκε η Ελλάδα και η πρεσβεία μας στην Αθήνα είναι σήμερα καλυμμένη με χιόνι – μια από τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις από το 1987! Απολαύστε και μείνετε ασφαλείς!» αναφέρεται σε ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφία που απεικονίζει την πυκνή χιονόπτωση στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την αμερικανική πρεσβεία.

Greece turned into a winter wonderland and our Embassy in Athens is covered in snow today – one of the biggest snowfalls to hit since 1987! Enjoy and stay safe!❄️❄️



📸: Greg Etter pic.twitter.com/7rFhx4sOwp — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) February 16, 2021

«Καλημέρα Αθήνα» γράφει ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ με εικόνες από τον πάλλευκο κήπο της πρεσβευτικής κατοικίας.

Η ρωσική πρεσβεία ανεβάζει σειρά φωτογραφιών με τη χιονόπτωση στην Αθήνα και πλάνα από διάφορα ιστορικά μνημεία κι άλλα χαρακτηριστικά σημεία της πόλης. Επίσης, αναρτά φωτογραφίες από τις χιονισμένες Αθήνα και Μόσχα δίπλα-δίπλα.

Φωτογραφίες από το κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκεται, ανεβάζει η γαλλική πρεσβεία στη χώρα μας, επισημαίνοντας «όταν δεν μπορείτε να πάτε στο χιόνι, το χιόνι έρχεται σε εσάς».

#Athènes: quand vous ne pouvez pas aller à la neige, la neige vient à vous! #Athens #snow pic.twitter.com/4fU6GT5oca — La France en Grèce (@FranceenGrece) February 16, 2021

«Το Νέο Έτος του Ταύρου μας υποδέχεται με χιόνια. Οι εικόνες από την πρεσβεία μας μέσα στον χιονιά φέρνουν στο νου την κινεζική ιδιωματική φράση “瑞雪兆丰年”, δηλαδή ότι τα χιόνια προμηνύουν καλή σοδιά και μια χρονιά γεμάτη ευφορία. Σας ευχόμαστε ένα ελπιδοφόρο Νέο Έτος!» γράφει στην ανάρτησή της η κινεζική πρεσβεία. Επίσης, παραθέτει φωτογραφίες από τον χιονισμένο περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο όπου βρίσκεται η πρεσβεία.

Το Νέο Έτος του Ταύρου μας υποδέχεται με #χιόνια. Οι εικόνες από την #Πρεσβεία μας μέσα στον χιονιά φέρνουν στο νου την κινεζική ιδιωματική φράση “瑞雪兆丰年”, δηλαδή ότι τα χιόνια προμηνύουν καλή σοδιά και μια χρονιά γεμάτη ευφορία. Σας ευχόμαστε ένα ελπιδοφόρο Νέο Έτος! pic.twitter.com/bB189nKJSL — Chinese Embassy in Greece (@Chinaemb_Hellas) February 15, 2021

Η βρετανική πρεσβεία παραθέτει φωτογραφίες από τη χιονισμένη κατοικία της Βρετανίδας πρέσβη στο κέντρο της Αθήνας. «”Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα” αλλά να που έχουμε χιόνι στη βρετανική πρεσβευτική κατοικία στο κέντρο της Αθήνας!» σημειώνει στην ανάρτησή της.

«Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» αλλά να που έχουμε χιόνι στη Βρετανική Πρεσβευτική Κατοικία στο κέντρο της Αθήνας!

A rare sight indeed! The British Ambassador’s Residence in downtown Athens this morning. pic.twitter.com/4OIYfVkSpl — UK in Greece (@ukingreece) February 16, 2021

Η πρεσβεία της Ιρλανδίας αναρτά φωτογραφία από τη χιονόπτωση στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο το Κοινοβούλιο και γράφει: «Η όμορφη χιονισμένη Αθήνα».

The Kalimarmoro is looking spectacular across the road from the Embassy! And we love a mini-snowman #athens #χιόνι pic.twitter.com/aUT5VXPDA6 — Irish Embassy Athens (@IrlEmbAthens) February 16, 2021

Ο Νορβηγός πρέσβης αναφέρει στο Twitter: Το χιόνι στην Αθήνα δεν είναι πρόβλημα! Η συνάδελφός μου Marit φτάνει στη νορβηγική πρεσβεία σήμερα το πρωί!

Snow ❄️ in #Athens is not a problem! My colleague Marit arriving at the Norwegian embassy this morning! Way to go 🇳🇴🇬🇷 pic.twitter.com/lIMtFqN2nP — Frode Overland Andersen (@norwayingreece) February 16, 2021

Με ένα φινλανδικό ρητό «Δεν υπάρχει κακός καιρός, μόνο άσχημα ρούχα» και μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται δύο άνδρες με τα μαγιό τους σε ξαπλώστρες σε χιονισμένο τοπίο και με θέα τη θάλασσα, υποδέχεται ο Φινλανδός πρέσβης στην Αθήνα τη χιονόπτωση.

Ο ίδιος πάντως δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει σκι στην Φιλοθέη ανεβάζοντας μάλιστα και βίντεο ως απόδειξη.

«Η ελβετική πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα καλυμμένη με χιόνι, σαν να μας “επισκέπτονται” οι Άλπεις, γνωρίζοντας ότι δεν είναι εύκολο να ταξιδέψουμε αυτές τις μέρες!» γράφει σε ανάρτησή της η πρεσβεία της Ελβετίας στη χώρα μας.