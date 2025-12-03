Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου θα έχει βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ βαθμιαία 5 με 6 και από το βράδυ στα νοτιοανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και κεντρικά τμήματα και από το απόγευμα και στα υπόλοιπα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως σε Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου και στην Πελοπόννησο (κυρίως στα νότια τμήματα) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 και τοπικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (κυρίως στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο).

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές (από τη ν. Χίο και νοτιότερα).

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.