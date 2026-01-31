Καιρός αύριο: Ισχυρές βροχοπτώσεις και κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Θυελλώδεις άνεμοι, χαλαζοπτώσεις και χιόνια

Έντονη κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο (1/2/2026) στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να απειλούν σχεδόν όλη την Ελλάδα. Οι βροχοπτώσεις μάλιστα εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, τα ισχυρά φαινόμενα της κακοκαιρίας σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως μέχρι 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά – ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στην Μακεδονία, τη Θράκη και το εσωτερικό της Ηπείρου δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς, τη Θεσσαλία τους 12 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ και από μεσημέρι νοτιοδυτικοί με ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και απο το απόγευμα βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, από νωρίς το πρωί, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής.Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά και από νωρίς το απόγευμα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως το απόγευμα 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στην δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Καφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφορ. Απο το απόγευμα θα στραφούν στα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, ιδιαιτέρως στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σε βορειοδυτικούς 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 τοπικά 7 ενισχυόμενοι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα σε 8 μποφόρ. Το βράδυ και από τα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.