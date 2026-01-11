Καιρός αύριο: Κύμα ψύχους με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια – Αναλυτική πρόγνωση

Τα… δόντια του θα δείξει ο καιρός αύριο Δευτέρα (12.01.2026) με χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της ηπειρωτικής χώρας (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα), αλλά και σε πεδινές περιοχές.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ημιορεινά χιονοπτώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο χιονόνερο, στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές – ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και τα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων). Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Κρήτης και των Κυκλάδων τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα πελάγη 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Η ελάχιστη τιμή της στα βόρεια θα κυμανθεί από μείον -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και στα κεντρικά ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως (00) μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη τιμή της στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 05 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι ολικός και κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, πρόσκαιρα μέχρι τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 03 με 04 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία νεφώσεις με χιονόνερο, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 300 μέτρων περίπου) πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Σημειώνεται ότι στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία καθώς και στα ανατολικά τμήματα της κεντρική Μακεδονίας χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές – ημιορεινές και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές (υψόμετρο μεγαλύτερο των 100 μέτρων).

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία (πλην Χαλκιδικής και ανατολικών τμημάτων) λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και γρήγορα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Η ελάχιστη από -03 (μείον 3) έως -05 (μείον 5) βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη από 04 έως 05 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Στη Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη από -06 (μείον 6) έως -10 (μείον 10) βαθμούς και η μέγιστη από 02 έως 04 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, σε περιοχές της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και των Σποράδων με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό ύψος 300 – 400 μέτρα) καθώς και στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της).

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 07 με 08 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, χιονόνερο και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, όπου από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία στις Κυκλάδες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην Κρήτη αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε πεδινές περιοχές των νήσων Λήμνου, Λέσβου και Χίου. Στα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νοτιοανατολικά από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.