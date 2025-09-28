Καιρός αύριο: Με βροχές και καταιγίδες στα νότια ξεκινάει η εβδομάδα – Δεν ξεπερνάει τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Ψυχρός θα είναι και αύριο, Δευτέρα (29/9/2025), ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες στα νότια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, το πρωί στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.