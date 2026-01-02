Καιρός αύριο: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενώ η θερμοκρασία ανεβαίνει και άλλο.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Σάββατο 3 Ιανουαρίου θα έχει στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και πιθανόν τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως παραθαλάσσια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τις νυχτερινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 08 με 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 14 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά τοπικές χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 10 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία έως 05 με 06 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ιόνιο και πιθανόν τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 15 βαθμούς και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 07 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας Πελοποννήσου, της Στερεάς, της δυτικής Θεσσαλίας και το βράδυ της Εύβοιας.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια και ανατολικά 5 εως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Στην Κρήτη αρχικά γενικά αίθριος και από το απόγευμα αραιές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά δυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων τις νυχτερινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις βραδινές ώρες πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 08 βαθμούς Κελσίου.