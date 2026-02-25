Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Χαμηλές θερμοκρασίες θα καταγράψει ο καιρός αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενώ θα υπάρχουν τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός αύριο Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου θα είναι γενικά αίθριος στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά και τα νότια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το απόγευμα ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που γρήγορα στις Κυκλάδες και από το απόγευμα στην Κρήτη θα αυξηθούν και είναι πιθνανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το μεσημέρι. Από το απόγευμα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου.