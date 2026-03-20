Καιρός αύριο: Συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Ελαφρώς βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο (21/3/2026) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με τοπικές βροχές να σημειώνονται στα νησιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Μερική συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να διατηρηθεί στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα πρόσκαιρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά θαλάσσια μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα πρόσκαιρα σχεδόν αίθριος καιρός. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.