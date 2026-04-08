Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Μία μικρή επιδείνωση θα σημειώσει αύριο (9/4/2026) ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά και νότια 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές ώρες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα ενταθούν και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένοι όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια έως 5 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 με 20 και στην Κρήτη τοπικά έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και στο βόρειο Αιγαίο τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.