Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και υψηλές θερμοκρασίες

Ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός άυριο Σάββατο 14 Μαρτίου θα είναι γενικές αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά, στη δυτική Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νησιά του Ιονίου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 με 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νοτιότερα τμήματα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.