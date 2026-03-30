Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη – Στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα
Καταιγίδα στην Αθήνα
Το κακό του πρόσωπο θα συνεχίσει να «δείχνει» και αύριο Τρίτη (31.03.2026) ο καιρός, με βροχές καταιγίδες αλλά κι χιόνια στα ορεινά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.

Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 και τοπικά στα ανατολικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο κυρίως από νωρίς το απόγευμα.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν.
Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

«Τον δέσαμε από τον εξοπλισμό του και τον τραβήξαμε έξω» λέει ερευνητής σπηλαιοδύτης για τον 34χρονο που πνίγηκε στην Βουλιαγμένη
«Ο Πλάτωνας πέρασε το κιγκλίδωμα και έφτασε τόσο πολύ κοντά που πλέον τον ρούφηξε μέσα και ουσιαστικά ήταν στον προθάλαμο αλλά εκεί είναι το ισχυρότερο σημείο», αναφέρει ο Αντώνης Γράφας
ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
«Ήμουν σίγουρος ότι ήταν νεκρές», λέει ο συγγενής που ενημέρωσε την αστυνομία για το θρίλερ στου Ζωγράφου
Μητέρα και κόρη 92 και 56 ετών αντιστοίχως, εντοπίστηκαν νεκρές σε δωμάτιο του σπιτιού που διέμεναν μαζί με γιο της οικογένειας ο οποίος μετά από εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη για ανθρωποκτονία κατά συρροή
Η μητέρα και κόρη 92 και 56 ετών αντιστοίχως, εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι που διέμεναν μαζί με γιο της οικογένειας
