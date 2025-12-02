Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες πλήττουν τη χώρα με αδιάλειπτες βροχές και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Διαδοχικές κακοκαιρίες αναμένεται να ξεκινήσουν να πλήττουν από το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025) την χώρα, με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, το κρίσιμο διήμερο είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή όπου θα εκδηλωθούν και τα πιο ισχυρά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο, οι βροχές εκείνες τις ημέρες θα είναι αδιάκοπες και θα συνοδεύονται και από θυελλώδεις νότιους ανέμους. Χιόνια αναμένεται να πέσουν μόνο στα ορεινά. Όπως προβλέπει για το επερχόμενο χτύπημα της κακοκαιρίας, οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, η Κρήτη και τα ηπειρωτικά με εξαίρεση την Θράκη.

Από το Σαββατοκύριακο ωστόσο, νέο χαμηλό αφρικανικό βαρομετρικό θα χτυπήσει τη χώρα χωρίς όμως να δημιουργούνται έντονα προβλήματα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Ο Θοδωρής Κολυδάς προχώρησε επίσης σε νέα ανάρτηση προβλέποντας τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν τις επόμενες ώρες την χώρα.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί πως σήμερα θα προκληθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά, λόγω διαταραχής με «καταγωγή» από την Ιταλία.

Από την Τετάρτη, νέα διαταραχή προερχόμενη από την Αφρική θα ενωθεί με την πρώτη προκαλώντας μεγαλύτερη επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και τα νότια μέχρι και την Πέμπτη.

«Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες. Καλημέρα, Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου. Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Οι μέρες εκείνες και οι υπόλοιπες θα επανεκτιμηθούν».

Διαδοχικές κακοκαιρίες επηρεάζουν τη χώρα το επόμενο 3ήμερο

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Γενικευμένες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα και στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου. Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως από αύριο η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής (b) θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από την χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο».

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03.12.2025

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 04.12.2025

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05.12.2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 06.12.2025

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.