Καιρός: Διακοπή κυκλοφορίας σε Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική λόγω έντονης βροχόπτωσης

Αναλυτικά οι περιοχές στις οποίες έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από την βροχή
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ την Δευτέρα (26/01/2026) σε τμήματα του οδικού δικτύου σε Κιλκίς, Σέρρες και Χαλκιδική, λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς έχουμε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων– Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι.

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου– Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη δημοτική οδό Ορμύλιας- Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.

