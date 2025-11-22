Καιρός: Διήμερο με πτώση της θερμοκρασίας έως 8°C – «Στην Ήπειρο έπεσε η βροχή που πέφτει σε έναν χρόνο στην Αττική»

Τουλάχιστον για 2 ημέρες αναμένεται να κοπάσουν τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν εδώ και μία εβδομάδα την Ήπειρο, το Ιόνιο και γενικότερα τη δυτική Ελλάδα, ενώ οι νοτιάδες και οι βροχές που ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις τελευταίες μέρες θα δώσουν τη θέση τους σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από το meteo.gr, την Κυριακή (23.11.25) και τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, λόγω της μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του η πτώση θα αρχίσει να γίνεται αισθητή κυρίως από το μεσημέρι της Κυριακής.

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα σε σχέση με τις μέγιστες το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως φαίνεται σε αυτόν, η συνολική πτώση στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 7-8 °C με αποτέλεσμα η θερμοκρασία τη Δευτέρα να αναμένεται να μην ξεπεράσει τους 15-17 °C στα ηπειρωτικά και τις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές περιοχές και τους 17-19 °C στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Καλλιάνος: Στην Ήπειρο σε μόλις 5 ημέρες έπεσε η βροχή ενός έτους για την Αττική

Ο γνωστός μετεωρολόγος και βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Καλλιάνος, θέλησε να δώσει μια εξήγηση για τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών στην ‘Ηπειρο, μιλώντας για τεράστια ύψη βροχής:

«Στον χάρτη αποτυπώνονται τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται περίπου στα 400 χιλιοστά.

Τι συνέβη όμως στην Ήπειρο;

Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά).

Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες.

Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης».