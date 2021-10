Πλημμυρισμένα λεωφορεία, απελπισμένοι οδηγοί να εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους, μαθητές να στήνουν αυτοσχέδια γέφυρα για να βγουν από το πλημμυρισμένο σχολείο τους, κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες που καταγράφηκαν καθώς η κακοκαιρία Μπάλλος έκανε το πέρασμά της από την Αττική.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες άφησαν περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας πληθώρα προβλημάτων. Στην Αθήνα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους σταθμούς Πατησίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo (147 χιλιοστά), Αμπελοκήπων (145 χιλιοστά), Περιστερίου (139 χιλιοστά) και Υμηττού-Δάφνης (130).

Πάρα πολλοί χρήστες του Twitter δεν άφησαν ασχολίαστες τις εικόνες με το λεωφορείο να «βουλιάζει» σε… δρόμο της Αθήνας, αλλά και των μαθητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φτιάξουν αυτοσχέδια «γέφυρα» με θρανία για να σωθούν από σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα, σε κάποιους ήρθε στο μυαλό η σειρά – φαινόμενο της εποχής μας, το «Squid Game», κατά την οποία οι παίκτες – πρωταγωνιστές πρέπει να περάσουν κάποιες δοκιμασίες, ενώ όσοι αποτυγχάνουν σκοτώνονται.

«Live your myth in Greece» γράφει ένας χρήστης του Twitter, ενώ άλλος αναφερει: «είπαν θα μας κάνουν Μονακό αλλά μας έκαναν Βενετία». «Εμείς οι γλεντζέδες τον χορεύουμε τον #Μπάλλο», σχολιάζει κάποιος άλλος.

Live your myth in Greece #κακοκαιρία # #Ελλαδα2 .0 #πλημμυρες part 1 pic.twitter.com/4tRR1eid0S

Students escaping their flooded school in #Athens suburb Nea Philadelphia. Catastrophic floods in #Greece reveal criminal neglect & decline of public infrastructure due to years of austerity. #Μπαλλος #κακοκαιρια #βροχη #πλημμύρες https://t.co/efm5p2QRSa