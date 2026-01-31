Καιρός: Για «κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρές βροχές» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την χώρα μας σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιάννη Καλλιάνο, με μεγάλες ποσότητες βροχής να σημειώνονται σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.

Όπως είχε προειδοποιήσει και το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, την Κυριακή (01.02.2026) η κακοκαιρία θα πλήξει με καταρρακτώδεις βροχές, επίμονες καταιγίδες, χιόνια και ανέμους έως 9 μποφόρ σχεδόν όλη τη χώρα. Οι καταιγίδες και οι βροχές θα πλήξουν 9 περιοχές: Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κρήτη, νησιά Ιονίου, Ήπειρο, Στερεά, νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, από αργά το βράδυ σήμερα (31.1.2026) αναμένεται επιδείνωση του καιρού, με την προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού προς τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες, οι χιονοπτώσεις και οι πολύ ισχυροί άνεμοι.

Ως προς τη χρονική εξέλιξη των φαινομένων, αργά το βράδυ και προς τα μεσάνυχτα θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν γρήγορα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Αύριο, Κυριακή (1.2.2026), βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ελάχιστες περιοχές να μη δεχθούν έστω και ασθενή τοπική βροχόπτωση. Οι μικρότερες πιθανότητες βροχών εντοπίζονται στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και στην Κάσο και την Κάρπαθο.

Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας φαίνεται πως θα επηρεαστούν από ασθενείς έως και πολύ ισχυρές βροχές ή καταιγίδες.

Δείτε τον χάρτη στην ανάρτηση του μετεωρολόγου για τις περιοχές που θα απειληθούν περισσότερο, όπου στα «κόκκινα» είναι οι περιοχές υψηλότερης επικινδυνότητας:

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπως τα Επτάνησα, η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής – η Εύβοια και οι Σποράδες, η Κεντρική και Ανατολική Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως και τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Δυτική και Νότια Κρήτη.

Πέρα από τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, σε υψόμετρα άνω των 500–600 μέτρων. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε τμήματα των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν έως και σχεδόν πεδινές περιοχές, κάτι που δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς από άλλες πηγές.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 7–8 μποφόρ και τοπικά τα 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απαγορευτικά απόπλου, αλλά και σε προσωρινές δυσκολίες στις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.

Ο συνδυασμός ισχυρών βροχοπτώσεων, καταιγίδων, πολύ ισχυρών ανέμων και υψηλών δεικτών αστάθειας ενδέχεται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και ποταμών, μεταφορά φερτών υλικών, πτώσεις δέντρων, τοπικές διακοπές κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης, καθώς και εμφάνιση υδροστροβίλων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Ειδικά για την Αττική, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με πιθανή ενίσχυση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στην Κυριακή θα εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες, ωστόσο θα υπάρξουν και διαστήματα ύφεσης με παύση των φαινομένων. Απαιτείται προσοχή όχι μόνο στα νότια, αλλά και σε άλλα τμήματα του νομού.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να εξασθενεί τη Δευτέρα. Νωρίς το πρωί προβλέπονται χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Θράκη, οι οποίες έως το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στα Δωδεκάνησα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν έως το μεσημέρι με απόγευμα της Δευτέρας, οπότε και σταδιακά τα φαινόμενα θα αποτελέσουν παρελθόν.