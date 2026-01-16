Καιρός – Γιάννης Καλλιάνος – «Έρχεται κρύο με επιλεκτικές και ασθενείς χιονοπτώσεις», τα «καρφιά» εναντίον μετεωρολόγων

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο (17/1/2026), με τη χώρα να μπαίνει σε φάση καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας, ανακοίνωσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Με ανάρτηση του στο facebook ο Γιάννης Καλλιάνος μιλάει για μεταβολή στον καιρό η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας έως και 8-10 βαθμούς, θυελλώδεις βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-9 μποφόρ και τοπικά φαινόμενα.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι κυρίως επιλεκτικές, ασθενείς και πρόσκαιρες, επηρεάζοντας κυρίως ορεινά και ημιορεινά τμήματα της βόρειας και ανατολικής χώρας, ενώ σε χαμηλότερα υψόμετρα αναμένονται κυρίως βροχές ή χιονόνερο. Παρά το κρύο και την παγωνιά, δεν προβλέπονται εκτεταμένα προβλήματα.

Μάλιστα στο τέλος της ανάρτησής του, ο Γιάννης Καλλιάνος, εναντιώνεται σε άλλους μετεωρολόγους και site λέγοντας ότι αποζητούν τα κλίκς και δεν βασίζονται στην επιστήμη, δίνοντας πολλές λανθασμένες και «ήπιες» προγνώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

«Από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου έως και τουλάχιστον την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, η χώρα μας θα εισέλθει σε περίοδο πιο καθαρά χειμωνιάτικων συνθηκών, αφού ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα κινηθούν νοτιοδυτικότερα και θα επηρεάσουν την περιοχή μας.

Η μεταβολή αυτή θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη σταδιακή αλλά αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα φτάσει τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές, όπου σήμερα (16/1/2026) καταγράφονται αρκετά υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τετραημέρου θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο Αιγαίο η έντασή τους θα φτάνει τα 7 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενισχύοντας σημαντικά την αίσθηση του ψύχους.

Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνά και εκτεταμένα φαινόμενα. Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι επιλεκτικές, κατά κανόνα ασθενείς και κυρίως πρόσκαιρες. Περισσότερο θα επηρεαστούν τμήματα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, περιοχές της Θεσσαλίας, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και οι Σποράδες, η Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος, το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές των παραπάνω περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης. Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100–200 μέτρα, από τον Θερμαϊκό και δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική, με τα φαινόμενα ωστόσο να παραμένουν εξασθενημένα. Στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, κατά διαστήματα θα σημειώνονται χιονοπτώσεις τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200–300 μέτρα, ενώ ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ενδέχεται να σημειωθούν και χαμηλότερα υψόμετρα, τοπικά.

Δεν αναμένονται εκτεταμένες χιονοστρώσεις και, κατά συνέπεια, δεν προβλέπονται γενικευμένα προβλήματα. Μια μικρή επιφύλαξη απαιτείται μόνο σε πολύ ορεινά τμήματα, όπου ενδεχομένως να χρειαστούν αλυσίδες.

Για την Αττική, από το Σάββατο έως και την Τρίτη, ο καιρός θα μπει σε πιο χειμωνιάτικη φάση, με δυνατό βορειοανατολικό άνεμο, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού, χωρίς να αποκλείονται και σε άλλες περιοχές.

Οι χιονοπτώσεις θα είναι επιλεκτικού χαρακτήρα, περίπου πάνω από τα 400–500 μέτρα υψόμετρο, κυρίως στα κεντροβόρεια τμήματα του νομού, χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Πιθανές χιονοστρώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλα υψόμετρα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη (ενδεχομένως και τον Υμηττό) ή τον Κιθαιρώνα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αττική αναμένονται το Σάββατο έως 12°C, την Κυριακή έως 8–9°C, τη Δευτέρα έως 7–8°C και την Τρίτη έως 10°C. Από την Τετάρτη διαφαίνεται τάση σταδιακής ανόδου της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις ελάχιστες θερμοκρασίες και στον ισχυρό παγετό. Την Κυριακή το πρωί στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει έως -5°C, -6°C και -7°C. Τη Δευτέρα το πρωί στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας χώρας αναμένονται τιμές από -6°C έως -8°C, ενώ την Τρίτη το πρωί είναι πιθανό να σημειωθούν ακόμη χαμηλότερες τιμές, από -8°C έως -10°C στα ορεινά της Βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Συνοψίζοντας, αναμένεται αισθητό κρύο και τοπικά παγωνιά, με ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που θα αγγίζουν τα 7–8 μποφόρ, αλλά χωρίς δυναμικά επεισόδια χιονοπτώσεων. Οι χιονοπτώσεις θα υπάρξουν, ωστόσο κατά κανόνα δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ο χειμώνας θα επιστρέψει για λίγες ημέρες, χωρίς ακραίες καταστάσεις ή εκτεταμένα προβλήματα.

Τέλος, αξίζει μια απαραίτητη επισήμανση. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται, ίσως ως αποτέλεσμα συνεχόμενων αστοχιών, μια πρόσκαιρη προσπάθεια από ορισμένα sites και διαδικτυακούς προγνώστες να εμφανιστούν πιο ήπιοι στους τίτλους και στις διατυπώσεις τους. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η δραματοποίηση και η τρομολαγνεία στον καιρό αποτελούν μια χρόνια «ασθένεια», η οποία δεν βασίζεται στην επιστήμη αλλά στα κλικ, στη διάθεση προβολής και στον φόβο.

Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να φιλτράρετε όσα διαβάζετε και να ενημερώνεστε μόνο από έγκυρες, επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και από δημόσιους φορείς, χωρίς υπερβολές και χωρίς σενάρια καταστροφής που δεν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα».