Καιρός: Η βαρυχειμωνιά συνεχίζεται και το επόμενο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες,χιόνια,ανέμους 9 μποφόρ και πυκνά χιόνια

Ακόμη πιο χειμωνιάτικος θα είναι ο καιρός το επόμενο 48ωρο καθώς οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, το κρύο τσουχτερό ενώ θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές.

Ο καιρός την Τρίτη 20 και την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου θα φέρει ακραία φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας και σε συνδυασμό με το έντονο κρύο θα κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προπομπός αυτής της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις, «σαρωτικοί» όπως τους χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και τα 100 χλμ/ώρα.

Μάλιστα στο κομμάτι της θάλασσας Κυθήρων, σε νότια Πελοπόννησο, Μεσσηνία και Λακωνία, υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα από αυτούς τους σαρωτικούς ανέμους και στη στεριά.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, τα καιρικά φαινόμενα, βροχές και χιονοπτώσεις, θα είναι διαχειρίσιμα χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Κρίσιμη ημέρα της καθολικής κακοκαιρίας θα είναι η Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα φαινόμενα θα είναι εν δυνάμει επικίνδυνα σύμφωνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυελλώδεις άνεμοι, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κίνδυνο πλημμυρών σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην Αττική όπου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος πλημμυρών καθώς αναμένεται να πέσει πολύ νερό την Τετάρτη σε όλο το λεκανοπέδιο, κατά διαστήματα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Επίσης θα σημειωθούν πυκνότατες χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά ημιορεινά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.

Χειμωνιάτικο παραμένει το σκηνικό του καιρού. Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια, αναμένεται τις επόμενες μέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κολυδάς: Γενικευμένη κακοκαιρία Τρίτη και Τετάρτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, «το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν οι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές.

Οι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, ιδιαίτερα στα νότια και τα θαλάσσια, όπου φτάνουν επίπεδα θύελλας. Καθοριστικό ρόλο παίζει ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας, το οποίο οδηγεί σε επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες».

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, αύριο Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονους ανέμους, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΑΣΗ

Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη… pic.twitter.com/fY3gWrvRPJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 19, 2026

Από την Πέμπτη και μετά, τα φαινόμενα σταδιακά υποχωρούν, αν και βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Όπως υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί έναν χειμώνα με διάρκεια: όχι ακραίο, αλλά επίμονο, με διαδοχικές διαταραχές.

«Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται, χωρίς απόλυτα μπλοκαρίσματα αλλά με δυναμική και μεταβαλλόμενη εξέλιξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δείτε που χιονίζει τώρα

Meteo: Πολύ θυελλώδεις άνεμοι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων αναμένεται να επικρατήσουν την Τρίτη 20/01 σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας (μέσοι άνεμοι 8 μποφορ) και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά θα έχουν εντάσεις θύελλας, με ριπές ανέμου που θα φτάσουν κατά τόπους τα 110 – 120km/h.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 20/01 προβλέπονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά χιονοπτώσεις. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα βροχές και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 2 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -6 έως 7, στη Θράκη από -6 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -1 έως 6, στη Στερεά από 2 έως 8 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από -1 έως 8 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 9, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 12 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 12 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 8 και στα νοτιοδυτικά 9 τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 7-8 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 6 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη 19 Ιανουαρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια – παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.