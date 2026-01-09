Ελλάδα

Καιρός – Ιωάννινα: «Πάθαμε απίστευτη καταστροφή» λένε οι πτηνοτρόφοι για τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο

«Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση, θα βάλω φωτιά στο Καλπάκι», λέει ανιψιός ενός εκ των ιδιοκτητών του πτηνοτροφείου
Το κατεστραμμένο πτηνοτροφείο στο Καλπάκι Ιωαννίνων μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου
Το κατεστραμμένο πτηνοτροφείο στο Καλπάκι Ιωαννίνων μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου / πηγή φωτογραφίας MEGA

Καταστροφές άφησε στο πέρασμά του από τα Ιωάννινα ο τελευταίος ανεμοστρόβιλος. Μία μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι ισοπεδώθηκε ολοσχερώς και σχεδόν 40.000 κοτόπουλα πέθαναν.

Περίπου 48 ώρες αφότου ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή του Καλπακίου στα Ιωάννινα και σκότωσε πάνω από 40.000 κότες, οι ιδιοκτήτες της πτηνοτροφικής επιχείρησης που καταστράφηκε μίλησαν στο Live News την Παρασκευή (09.01.2026) για την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Ο ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τις στέγες από τρία κτίρια της πτηνοτροφικής μονάδας. Στη συνέχεια κατέρρευσαν οι τοίχοι και καταπλάκωσαν τα κοτόπουλα. Σε πλάνα από drone φαίνονται οι διαστάσεις της καταστροφής. Παντού νεκρά κοτόπουλα σε έναν σορό από συντρίμμια.

Οι υπεύθυνοι της μονάδας κάνουν λόγο για ολική καταστροφή. Αν, όπως λένε στο MEGA, δεν αποζημιωθούν, δεν θα μπορέσουν να ξαναστήσουν τη μονάδα.

«45 χρόνια έχουμε τα πτηνοτροφεία, αυτό το πράγμα ποτέ».

Οι κότες της πτηνοτροφικής μονάδας ήταν αδύνατον να γλιτώσουν. Παγιδευμένες στις πτέρυγες καταπλακώθηκαν από σίδερα και μπετά.

«Όποιος μπορεί ας βοηθήσει. Από αυτά ζούσαμε».

Το χρονικό

Όλα έγιναν αργά το βράδυ της 7ης Ιανουαρίου, όταν ο ξαφνικός ανεμοστρόβιλος μετέτρεψε σε ερείπια μία από τις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές μονάδες στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

«Αυτό το φαινόμενο στην περιοχή μας δεν έχει συμβεί ποτέ. Η καταστροφή είναι απίστευτη».

Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης λένε ότι τηρούσαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αλλά όπως τονίζουν η δύναμη της φύσης τα εξουδετέρωσε.

«Κόποι μίας ζωής, πάνε… Νιώθω καταστροφή».

Το μόνο ευχάριστο είναι πως δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες από το σαρωτικό πέρασμα του ανεμοστρόβιλου.

«Δεν έχουμε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο», λέει υπάλληλος συνεργείου.

Ο ανεμοστρόβιλος ξερίζωσε δέντρα στην ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε ζημιές τόσο στο στρατόπεδο Καλπακίου όσο και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Προληπτικά οι στρατιώτες που υπηρετούσαν στο στρατόπεδο μεταφέρθηκαν στα Γιάννενα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.

 

Οι υπεύθυνοι της πτηνοτροφικής μονάδας που έχασαν τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής μέσα σε λίγα λεπτά παραμένουν απαρηγόρητοι.

«Όλα αυτά, κόποι μίας ζωής… Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιωθούν, είναι λάθος της κυβέρνησης, τέλος», λέει ο Κώστας Μάστορας, ανιψιός πτηνοτρόφου.

«Ο θείος μου καταστράφηκε. Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση, θα βάλω φωτιά στο Καλπάκι», λέει απεγνωσμένος. «Αν αυτό το κράτος είναι κράτος, να βοηθήσει τον κόσμο».

Μέσα τους υπάρχει πίκρα και απαισιοδοξία, αφού όπως λένε δεν θα μπορέσουν να ξαναστήσουν από το μηδέν την επιχείρησή τους.

