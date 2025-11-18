Ελλάδα

Καιρός – Ήπειρος: Καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι, κεραυνός άνοιξε τρύπα σε στέγη πολυκατοικίας

Αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε
Η τρύπα που άνοιξε κεραυνός σε στέγη πολυκατοικίας στην Ήπειρο
Η τρύπα που άνοιξε κεραυνός σε στέγη πολυκατοικίας στην πόλη των Ιωαννίνων

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ήπειρο. Κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, ανοίγοντας μεγάλη τρύπα, αργά χθες το βράδυ (18.11.2025).

Ήδη από χθες το απόγευμα, καταρρακτώδεις βροχές και δυνατοί άνεμοι εκδηλώνονται στην Ήπειρο. Στη συνοικία Αμπελόκηποι της πόλης των Ιωαννίνων, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, όταν περίπου στις 9:30 το βράδυ έπεσε κεραυνός στην στέγη τριώροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα, να ανοίξει μεγάλη τρύπα!

Τα κεραμίδια της στέγης έσπασαν και εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή…

Η τρύπα που άνοιξε κεραυνός σε στέγη πολυκατοικίας στην Ήπειρο
Ο κεραυνός «τρύπησε» τη στέγη και φαίνεται ο ουρανός

Η Πυροσβεστική κλήθηκε αμέσως για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και από την αυτοψία στον χώρο διαπιστώθηκε πως η τσιμεντένια πλάκα που βρίσκεται κάτω από την στέγη, δεν υπέστη ρωγμές ή κάποιες άλλες ζημιές.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Με την βοήθεια πυροσβεστών τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε στην παραλιακή οδό πλάτανος, ο οποίος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
105
71
68
63
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συνεχίζονται οι ισχυρές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία - Μεγάλα ύψη βροχής σε Γιάννενα και Άρτα
Η πρόγνωση των επόμενων ημερών - Πολύ ακραίες καιρικές συνθήκες καταγράφηκαν την Τρίτη στις 3 αλπικές λίμνες της Βόρειας Πίνδου σε Γράμμο, Τύμφη και Σμόλικα
Βροχή
Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 30 γιατρούς και 62 φαρμακεία - Η ανακοίνωση του Οργανισμού
Για την απάτη με τις παράνομες συνταγογραφήσεις επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους και πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ τα οποία πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον των 12 εκατομμυρίων ευρώ
Φάρμακα
Η Κρίστι Κρανά έπεσε θύμα της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες εκατομμυρίων: «Φοβάμαι ακόμη και έναν μικρό θόρυβο»
«Τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς, κάποια ήταν από τη γιαγιά μου του 1900, το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου, μία επένδυση ζωής» λέει η Κρίστι Κρανά
Κρίστι Κρανά
Newsit logo
Newsit logo