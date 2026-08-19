Καιρός – Καλλιάνος: Ο Αύγουστος κλείνει με καύσωνα διαρκείας – 40άρια το Σαββατοκύριακο, στο «κόκκινο» ο υδράργυρος μέσα στην εβδομάδα

Το τέλος του Αυγούστου βρίσκεται προ των πυλών και ο καιρός φαίνεται πως αποφάσισε να μας «ψήσει». Από το Σάββατο κύμα καύσωνα αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα και σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις θα κρατήσει και μέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου έρχεται ένα παρατεταμένο κύμα καύσωνα με 40άρια και σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις προς το τέλος του μήνα η θερμοκρασία ίσως δείξει και 42 βαθμούς. Όπως μάλιστα αναφέρει ο καύσωνας θα έχει διάρκεια και κάποια προγνωστικά μοντέλα να δίνουν δυσοίωνες προβλέψεις.

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Ο μετεωρολόγος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να κρατήσουν ως το τέλος Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Ελλάδα δεν είχε επηρεαστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαν «ψήσει» τον προηγούμενο καιρό πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επισημαίνει βέβαια ότι οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν τα επίπεδα της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στo Facebook ο Γιάννης Καλλιάνος

«Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα. Το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας, χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δε ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

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Ήδη από αύριο Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Η πιο ουσιαστική όμως άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουμε τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στη Θεσσαλία, σε περιοχές πεδινές προφανώς της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και σε τμήματα τοπικά της δυτικής Στερεάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία όλες αυτές τις μέρες θα φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου περίπου. Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμα και παραπάνω, ίσως και 42 στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές.

Αυτό το σενάριο όμως ακόμα δεν έχει κλειδώσει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να είμαι απολύτως ξεκάθαρος μαζί σας. Είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα, τόσο ως προς την κορύφωση, αλλά όσο κυρίως και ως προς τη διάρκεια αυτού του θερμού επεισοδίου. Αυτού του επεισοδίου καύσωνα. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το σημαντικότερο στοιχείο.

Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια δε, τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου.

Τι αλλάζει λοιπόν; Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία. Ότι για αρκετό διάστημα οι πολύ θερμές αέριες μάζες επηρέαζαν κυρίως τη δυτική και τη νοτιοδυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα είχε μείνει σε μεγάλο βαθμό έξω από αυτές τις πολύ έντονες θερμές εξάρσεις. Τώρα αλλάζει η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε θερμότερες αέριες μάζες να κινηθούν προς την περιοχή μας.

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι περιμένουμε τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας τις προηγούμενες εβδομάδες. Περιμένουμε όμως αρκετή ζέστη, προφανώς σε επίπεδα καύσωνα και πιθανότατα με μεγάλη διάρκεια. Το πού θα φτάσει ο υδράργυρος θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Στο Αιγαίο θα διατηρηθεί ένα μελτέμι περίπου πέντε με έξι μποφόρ, χωρίς όμως με τα σημερινά δεδομένα να είναι τόσο ισχυρό ώστε να ανακόψει ουσιαστικά την άνοδο της θερμοκρασίας. Το θετικό είναι ότι βρισκόμαστε πλέον προς το τέλος του Αυγούστου.

Οι ημέρες έχουν μικρύνει και οι νύχτες έχουν μεγαλώσει. Επομένως, σε αρκετές περιοχές θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο νυχτερινής υποχώρησης της θερμοκρασίας σε σχέση με το εάν η ίδια κατάσταση επικρατούσε στα τέλη του Ιουνίου ή στα μέσα του Ιουλίου. Επομένως, υπομονή χρειάζεται. Μπαίνουμε σε μια αρκετά θερμή περίοδο. Το πόσο ψηλά τελικά θα φτάσει η θερμοκρασία και κυρίως πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η παρατεταμένη ζέστη, θα ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24ώρα».