Καιρός: Καταφτάνει η ψυχρή εισβολή που θα «παγώσει» όλη τη χώρα – Τι θα γίνει με τα χιόνια σε Εθνική Οδό και Αττική

Προ των πυλών η ψυχρή εισβολή. Σε φάση σημαντικής επιδείνωσης εισέρχεται ο καιρός από την Κυριακή (10.01.2026), με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις που θα κατέβουν και σε χαμηλά υψόμετρα.

Επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο του καιρού, το οποίο θα επηρεάσει όλη την επικράτεια, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε την πορεία της κακοκαιρίας, κυρίως με τις χιονοπτώσεις.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, την Κυριακή, ο κ. Λαγουβάρδος ανέφερε αρχικά:

«Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα (σ.σ. 12.01.2026) και την Τρίτη (σ.σ. 13.01.2026)».

Χιόνια: Πού θα το «στρώσει» στα βόρεια και η κάθοδος στα νησιά

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα. «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές» τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ.

Τι θα γίνει με τα χιόνια σε Αττική, Βοιωτία και Εθνική Οδό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης.

«Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι. Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση» εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο:

«Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

«Καμπανάκι» για την Εύβοια

Περισσότερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται στην Εύβοια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαγουβάρδος: «Στην κεντρική κυρίως Εύβοια που θέλει προσοχή και λόγω χαμηλών θερμοκρασιών θα έχουμε και χιονόπτωση μέχρι πολύ χαμηλές περιοχές, μέχρι και τις πεδινές περιοχές».

Για το εθνικό δίκτυο συμπλήρωσε: «Γενικά στις περιοχές της Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στον εθνικό άξονα, θα έχουμε κατά περιόδους μέσα στη νύχτα και κάποιες χιονοπτώσεις, αλλά όπως και στην Αττική εκτιμούμε ότι οι ποσότητες θα είναι μικρές, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Ολικός παγετός και βελτίωση από Τετάρτη (14.01.2026)

Τέλος, ο κ. Λαγουβάρδος εστίασε στις πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν: «Το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού βέβαια είναι κυρίως τη Δευτέρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό, δηλαδή παγετό όλο το 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πολύ ισχυρό παγετό και τις πρωινές ώρες της Τρίτης αλλά και της Τετάρτης».

Τα καλά νέα έρχονται από τα μέσα της εβδομάδας: «Από την Τετάρτη όμως και μετά οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι πλέον σε επίπεδα, κανονικά επίπεδα λίγο πάνω από αυτά» κατέληξε.

​Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέλιξη του καιρού δίνει και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονο κύμα ψύχους και θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, λόγω του ψύχους, συνεδρίασε ήδη η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

– Θερμοκρασία: Θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι το πρωί της Τετάρτης (14-01-26), με κατά τόπους ισχυρό παγετό στα βόρεια.

– Άνεμοι: Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Πού θα χιονίσει:

– Στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

– Από τη νύχτα της Κυριακής σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Σερρών, Χαλκιδικής, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και σε νησιά του β. Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

– Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως ανατολικά) και στα ορεινά-ημιορεινά Κυκλάδων και Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν σταδιακά τη Δευτέρα, εκτός από την Κρήτη όπου θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Τρίτης.