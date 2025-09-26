Καιρός: Καταφθάνει η πρώτη μεγάλη κακοκαιρία του Φθινοπώρου – Που θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ο καιρός μπαίνει από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου σε ρυθμούς φθινοπώρου καθώς πέφτει η θερμοκρασία και αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ ο καιρός θα χαλάσει από το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) με την κακοκαιρία να κρατά ως αργά το βράδυ της Κυριακής (28.09.2025) φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία)», αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν μάλιστα ότι θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Για το λόγο αυτό συστάσεις απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς είχε προαναγγείλει το έκτακτο δελτίο λέγοντας ότι «η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα».

Τσατραφύλλιας: Μεγάλη προσοχή την Κυριακή – Σήμα για 100 τόνους νερού δίνουν τα μοντέλα

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως: Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο , Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό».

Και καταλήγει: «Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη Θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Η πρόγνωση του Meteo για το Σάββατο

Για το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά και στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης.

Μετά το απόγευμα βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα στο Κεντρικό Ιόνιο και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 20 βαθμούς), 16 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 17 έως 28 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 23 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 18 έως 27 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά τις πρωινές ώρες στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στο Κεντρικό Ιόνιο τοπικά μέτριοι 5 μποφόρ, με εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h).

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.