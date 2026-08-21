Καιρός: Καύσωνας ως τα μέσα της εβδομάδας – Στους 42 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία

Ο καύσωνας έχει αρχίσει την επέλαση του με τις δύσκολές ημέρες να βρίσκονται προ των πυλών. Σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 42 βαθμούς.

Σύμφωνα την πρόγνωση του το meteo.gr σχετικά με τον καύσωνα, νέα μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στη χώρα το διήμερο Σάββατο (22.08.2026) και Κυριακή (23.08.2026).

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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές μέχρι τα μέσα της νέας εβδομάδας. Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 38 με 40 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν τους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου.

Σε χάρτες που δημοσιεύει το meteo.gr, παρουσιάζεται η απόκλιση της θερμοκρασίας των αερίων μαζών σε ύψος 1500 μέτρων από τη μέση στάθμη της θάλασσας το Σάββατο (22.08.2026) και την Τρίτη (25.08.2026). Όπως φαίνεται οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το ύψος των 1500 μέτρων χρησιμοποιείται για την μελέτη των θερμοκρασιακών μεταβολών στο κατώτερο μέρος της ατμόσφαιρας. Σημειώνεται ότι η τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως π.χ. η παρουσία/απουσία νεφώσεων και φαινόμενων, ο άνεμος και η τοπογραφία κάθε περιοχής.

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Πρόγνωση για αύριο Σάββατο 22/08/2026

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι .

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και πιθανόν τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 35 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 31 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 23/082026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Δευτέρα 24/08/2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά , όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά.

Οδηγίες Προστασίας

Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία.

Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα. Επιλέξτε ένα καπέλο που εξασφαλίζει καλό αερισμό του κεφαλιού. Φορέστε μαύρα ή σκουρόχρωμα γυαλιά με ειδική επίστρωση που προστατεύουν από την αντανάκλαση του ήλιου.

Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Αν ιδρώνετε πολύ, προσθέστε αλάτι στο φαγητό σας. Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά.

Κάντε χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας κι αν χρειαστεί τοποθετήστε υγρά καλύμματα στο κεφάλι και στο λαιμό.

Μεριμνήστε για τα μέλη της οικογένειάς σας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιαγγειακά, κλπ.). Συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό τους για την εφαρμογή ειδικών οδηγιών και για όσους λαμβάνουν φάρμακα.

Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με τα μαζικά μέσα μεταφοράς όταν η ζέστη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Aν έχετε βρέφη και παιδιά

Ντύστε τα όσο γίνεται πιο ελαφρά. Φροντίστε ώστε τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ελεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Φροντίστε να μην μένουν στον ήλιο μετά το μπάνιο στη θάλασσα και να φορούν πάντα καπέλο.

Εκτός από γάλα συνιστάται η χορήγηση και άλλων υγρών. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο.

Για τα μεγαλύτερα παιδιά, φροντίστε να πίνουν πολλά υγρά (νερό και χυμούς φρούτων) και να τρώνε περισσότερα λαχανικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.

Aν έχετε ηλικιωμένους

Μετακινήστε τους σε δροσερότερους χώρους ή περιοχές (παραθαλάσσια ή σε βουνό), διότι το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον αποβαίνει επικίνδυνο. Εναλλακτικά φροντίστε να παραμένουν στα κατώτερα διαμερίσματα πολυώροφων σπιτιών.

Ανοίξτε το σπίτι τη νύχτα για να δροσίζει και κρατάτε το ερμητικά κλειστό τις ζεστές ώρες της ημέρας.

Μην εγκαταλείπετε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας μόνα τους σε περιπτώσεις θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας σας από το σπίτι. Διαφορετικά εξασφαλίστε ένα άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.