Καιρός: Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Σε Red Alert η χώρα για 48 ώρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να έχουν αρχίσει να σφυροκοπούν τη χώρα και την ανησυχία να είναι μεγάλη μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες θα είναι έντονες.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι εκτός από τη δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία θα χτυπήσει και δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον κίνδυνο για πλημμύρες και κατολισθήσεις να είναι μεγάλος.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι οι βροχές δυναμώνουν και από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες θα βρίσκεται σε red alert.

Ο Σάκης Αρναούτογλου στην ανάρτησή του επισημαίνει…

«Προσοχή (εκτός απο τα δυτική Ελλάδα) και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης!!!

Κρίνω απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από απόψε το βράδυ, Τετάρτη έως και το Σάββατο το πρωί!

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων για το διάστημα από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης (απόψε) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκύπτει σαφές σήμα για εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών σε αρκετούς Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ζώνη με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων που εκτείνεται από τον ορεινό όγκο πάνω από τη Ξάνθη και την ορεινή Ροδόπη προς τα ορεινά των Δήμων Δράμας Παρανεστίου και Παγγαίου. Σε γειτονικές ημιορεινές και πεδινές ζώνες των Δήμων Ξάνθης, Νέστου, Καβάλας, Μύκης και Ιάσμου αναμένονται επίσης παρατεταμένες βροχοπτώσεις ενώ στα παράκτια τμήματα και στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης τα μοντέλα δίνουν γενικά φαινόμενα με μικρότερη ένταση αλλά με κατά τόπους σημαντικές εξάρσεις στις πιο εκτεθειμένες περιοχές.

Η επανάληψη των φαινομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις σε μικρά ρέματα και χειμάρρους που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους των Δήμων Μύκης Παρανεστίου Ξάνθης Νέστου και Παγγαίου προς τις πεδινές ζώνες των ίδιων Δήμων καθώς και κατά μήκος ποταμών με γνωστό ιστορικό πλημμυρών.

Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων και διαβρώσεις πρανών στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο ιδίως στους Δήμους Νέστου, Ξάνθης, Μύκης, Παρανεστίου, Δράμας, Παγγαίου και Καβάλας αλλά και σε τμήματα των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών και Σαμοθράκης.

Σε αστικά κέντρα χαμηλού υψομέτρου Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη δεν αποκλείονται επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά επεισόδια από υπερφόρτωση του δικτύου αποχέτευσης ιδιαίτερα αν σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Η ακριβής θέση της ζώνης με την εντονότερη δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί κατά 20 έως 30 χιλιόμετρα δυτικότερα ή ανατολικότερα ανάλογα με την πορεία του συστήματος όμως σε όλα τα σενάρια οι Δήμοι Ξάνθης Νέστου Καβάλας Παγγαίου Παρανεστίου και Μύκης παραμένουν στο επίκεντρο. Με βάση τα παραπάνω θα είχε επιχειρησιακή αξία να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ετοιμότητας σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα με έμφαση στον έγκαιρο καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων στην ενίσχυση της επιτήρησης σε ευαίσθητα τμήματα του οδικού δικτύου και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν κοντά σε κοίτες ρεμάτων ή σε περιοχές με γνωστό ιστορικό πλημμυρών και κατολισθήσεων».

Red Alert για 48 ώρες η χώρα

Από την πλευρά του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει χαρακτηριστικά…. «Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές… Σε Red alert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες... Ακολουθούν χάρτες με τις υποψήφιες περιοχές για προβλήματα. Η Πέμπτη και η Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες.

Καλημέρα!». Παραθέτει μάλιστα και χάρτες με τις περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία και υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν προβλήματα.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός την Πέμπτη (27.11.2025)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (28.11.2025)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός το Σάββατο (29.11.2025)

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή (30.11.2025)

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.