Καιρός – Κολυδάς: Τέλος η αφρικανική σκόνη – Αστάθεια με συννεφιές και τοπικές βροχές

Η προοπτική του καιρού την επόμενη εβδομάδα από τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά
Συννεφιασμένος ουρανός / eurokinissi

Ο καιρός στη χώρα από τις 20 μέχρι τις 28 Απριλίου 2026 διανύει μια τυπική ανοιξιάτικη περίοδο, χωρίς ακραίες καταστάσεις αλλά με σαφή διαφοροποίηση μεταξύ βορρά και νότου όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί και δεν φαίνεται να μας επηρεάζει άμεσα το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν διαμορφώνεται ένα γενικευμένο υγρό μοτίβο στη χώρα. Στη βόρεια και δυτική Ελλάδα αναμένονται τα περισσότερα φαινόμενα, με τοπικά αξιόλογα ύψη υετού, ενώ στα ανατολικά και νότια τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.

Ιδιαίτερα για την Κρήτη, αν και η συνολική εικόνα της εβδομάδας δεν δείχνει έντονη απόκλιση από τα κανονικά επίπεδα, τοπικά μπορεί να σημειωθούν αξιόλογες βροχές με επεισοδιακό χαρακτήρα.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς έντονες εξάρσεις, επιβεβαιώνοντας έναν τυπικά ανοιξιάτικο καιρό με ήπιες εναλλαγές.

