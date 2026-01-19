Καιρός: Μονοψήφιες θερμοκρασίες και θύελλες σχεδόν σε όλη τη χώρα – Βροχές και καταιγίδες φέρνει νέο βαρομετρικό χαμηλό

Παγωνιά επικρατεί εδώ και λίγα 24ωρα σε όλη τη χώρα, ενώ όπως όλα δείχνουν το κρύο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σχεδόν όλη την εβδομάδα, ενώ αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό σημείωσε πως ένα επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο με χαμηλές θερμοκρασίες, θύελλα και χιόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παράλληλα με το τσουχτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα» σημειώνει.

Τονίζει πως την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται: «Τοπικές θύελλες (ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Τετάρτη και την Πέμπτη έρχονται: «Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο , Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη».

Την Τετάρτη και την Πέμπτη αναμένονται: «Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες – χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια). Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με την δημιουργία του χαμηλού».

Η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ

Ο γνωστός μετεωρολόγος Νίκος Καντερές έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό του Ιανουαρίου τονίζοντας πως ενώ παρατηρήθηκαν 3 ψυχρές εισβολές με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες εντούτοις δεν υπήρξαν πολλά χιόνια.

«Η ιδιαιτερότητα του φετινού Ιανουαρίου είναι το γεγονός ότι, παρότι υπήρξαν τρεις και μάλιστα πολύ ισχυρές ψυχρές εισβολές τα χιόνια που έδωσαν δεν ήταν πάρα πολλά» σημείωσε σε ανάρτησή του.

«Η πρώτη, ήταν ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η δεύτερη στις 12 του μήνα και τρίτη η πρόσφατη, που είχε και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και ήταν και ψυχρότερη, αφού στη στάθμη των 850hPa καταγράφηκε η μικρότερη αρνητική τιμή» πρόσθεσε.

«Παρότι και στις 3 εισβολές οι θερμοκρασίες στη συγκεκριμένη στάθμη ήταν οι αναγκαίες για χιόνια, δεν ήταν όμως ικανές, είτε διότι στη στάθμη των 500hPa δεν υπήρξαν οι απαραίτητες αρνητικές θερμοκρασίες – εξαίρεση η χιονόπτωση στη Λήμνο στη πρώτη εισβολή – είτε οι ψυχρές μάζες καθώς ήταν ξηρές δεν μπορούσαν να δώσουν πολλά χιόνια και αυτά μόνο στα ορεινά» σημείωσε.

«Η τρίτη εισβολή θα αρχίσει να υποχωρεί από τη Τρίτη και κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τη κεντρική Μεσόγειο θα δώσει πολλές βροχές και χιόνια, αλλά στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές, που πιθανόν να έχουν προβλήματα» τόνισε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Πριν φύγει ο Ιανουάριος προβλέπεται και άλλο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο να δώσει και άλλες βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας κάνοντας το μήνα πολύ βροχερό».

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.