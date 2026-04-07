Καιρός: Πάνω από τους 28 βαθμούς «εκτοξεύθηκε» η θερμοκρασία, ποιες περιοχές καλωσόρισαν νωρίτερα το «καλοκαίρι»

«Άρωμα» καλοκαιριού χάρισε τη Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) ο καιρός, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Το «καλοκαιρινό» διάλειμμα που προσφέρει ο καιρός θα συνεχιστεί και το επόμενο 24ωρο, προτού συμβεί μία απότομη αλλαγή με τη θερμοκρασία να κάνει «βουτιά» έως και 9 βαθμούς Κελσίου, μαζί με βροχές σχεδόν έως και την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026).

Σύμφωνα με το Meteo, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται τη Μεγάλη Τρίτη στα Τρίκαλα, φτάνοντας τους 28,4 βαθμούς Κελσίου.

Ακολουθεί η Σίδνος με 28,3 βαθμούς, η Αργυρούπολη της Δράμας με 28,2 και τα Γιαννιτσά με 28,1.

Κάτω από τους 28 βαθμούς Κελσίου έδειξε το θερμόμετρο σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές.

Τον Μικρόκαμπο Δράμας, τη Χαλάστρα, την Αγία Τριάδα Φθιώτιδας και το Παλαιό Σκυλίτσι Ημαθίας.

Το σκηνικό του καιρού φαίνεται ότι θα σταματήσει να είναι ανοιξιάτικο από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026).